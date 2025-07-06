台鐵：西部幹線對號列車與3支線 7日中午前停駛

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）受颱風丹娜絲影響，台鐵今天晚間宣布，明天中午12時前，除西部幹線對號列車及3支線停駛外，其餘正常行駛；另外，藍皮解憂號5898次、5899次與觀光列車1次、2次，皆停駛1天。

台鐵公司晚間透過新聞稿表示，因應丹娜絲颱風陸上警報發布，依據氣象署最新氣象資訊研判，對號列車明天上午12時前僅西部幹線（基隆=潮州間）停駛，南迴線（新左營=台東間）與台東線（台東=花蓮間）正常行駛，北迴線（樹林=花蓮間）雖正常行駛，但視風雨情況機動調整。

至於區間（快）車部分，平溪線、深澳線、內灣線、集集線明天上午12時前停駛；基隆=新竹間、嘉義=潮州=台東間、六家線、沙崙線正常行駛；新竹=嘉義間、樹林=花蓮=台東間雖然正常行駛，但視風雨情況機動調整。

台鐵表示，藍皮解憂號5898次、5899次與觀光列車1次、2次，皆停駛1天。

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台鐵補充說明，在颱風離境後巡視路線、電車線復舊後，停駛區間才會陸續恢復行駛。明天上午12時後列車行駛資訊，將視颱風最新動態資訊於明天上午8時30分對外說明。

台鐵表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用車票至各車站辦理退票，免收手續費。（編輯：李淑華）1140706