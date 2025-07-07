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台鐵午前西部幹線對號列車停駛 斗六至台南全線停駛

2025/7/7 08:30（7/7 08:38 更新）
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（中央社記者余曉涵台北7日電）受颱風丹娜絲影響，台鐵中午前除了西部幹線對號列車停駛外，因號誌受損斗六至台南間及3條支線也停駛，其餘正常行駛。

根據中央氣象署觀測，颱風丹娜絲今天上午7時的中心位置在北緯 25.4 度，東經121.1度，即在台北的西北方約60公里之處，以每小時21轉9公里速度，向東北轉北進行。

台鐵今天清晨發布新聞稿表示，受颱風丹娜絲昨天深夜自嘉義布袋登陸影響，中南部地區風勢、雨勢增強，導致斗六至台南間有部分路段路樹倒塌、大型鐵皮入侵及電車線、號誌設備受損。

台鐵表示，今天上午12時前列車行駛概況有所調整，對號列車的北迴線（樹林=花蓮間）正常行駛（視風雨情況機動調整）；西部幹線（基隆=潮州間）停駛；南迴線（新左營=台東間）正常行駛（視風雨情況機動調整）；台東線（台東=花蓮間）正常行駛。

台鐵指出，停駛區間等颱風離境後巡視路線、電車線復舊後陸續恢復行駛。在區間（快）車部分，基隆=斗六間正常行駛（視風雨情況機動調整）；斗六=台南間停駛；台南=潮州=台東間正常行駛（視風雨情況機動調整）。

樹林=花蓮=台東間正常行駛（視風雨情況機動調整）；平溪線、深澳線、內灣線、集集線停駛；六家線、沙崙線正常行駛。

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台鐵表示，停駛區間等颱風離境後巡視路線，電車線復舊後陸續恢復行，而觀光列車藍皮解憂號5898次、5899次停駛一日；觀光列車1次、2次停駛一日。

台鐵補充，今天中午12時後列車行駛資訊，將視颱風最新動態資訊，預計上午8時30分發布新聞稿對外說明。（編輯：李亨山）1140707

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