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颱風丹娜絲來襲 嘉義9路段封閉、逾6萬戶停電

2025/7/7 08:19（7/7 08:51 更新）
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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）颱風丹娜絲襲台，為嘉義帶來強烈風雨，嘉義縣府今天上午6時初步統計有20處淹水、道路9處中斷封閉，超過6萬戶停電，路樹倒塌38處，疏散撤離179人，無人傷亡。

台灣高鐵公司說，颱風丹娜絲昨深夜嘉義布袋登陸，瞬間陣風造成嘉義至台南路段多處電車線跳脫，致供電異常，共有3班次列車暫停於斷電區間，經高鐵公司派員搶修，其中北上598車次（定前往台中）變更運轉區間，已抵達嘉義，後續高鐵公司將協助旅客進行轉乘接駁。

丹娜絲颱風昨深夜至今天凌晨為嘉義地區帶來13級強陣風及暴雨，巨大聲響讓民眾無法安眠，嘉義縣府告訴中央社記者，初步統計未造成人員傷亡，

不過，全縣有6萬3844戶停電，台電正搶修中；道路中斷封閉9處，已搶通2處，還有7處路段預警性封路；累計20處淹水，其中12處水已退。農業損失等方面，有待風災過後陸續釐清。

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民眾紛紛在臉書貼出住家附近的災情，黃姓民眾說，她從嘉義市過軍輝橋到嘉義縣中埔鄉和睦買早餐，只見招牌、樹枝、雜木滿地，軍輝橋的紅綠燈也倒了，八掌溪兩側的防汛道路也因樹木倒塌而無法通行。鄰家數戶的車棚被強風吹翻，車子都被壓住，還有人鐵門被吹壞。

在縣府上班的葉姓民眾說，嘉義縣治區內很多高大的樹木，被強風吹倒，他在番路鄉住家的庭院花木，也在強風中被摧毀。中正大學的學生在網路貼文，宿舍玻璃門被強風吹破了。（編輯：李亨山）1140707

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颱風丹娜絲襲台為嘉義帶來強烈風雨，7日嘉義市堤防上的黃花風鈴木整排折損。中央社記者蔡智明攝 114年7月7日
颱風丹娜絲襲台為嘉義帶來強烈風雨，7日嘉義市堤防上的黃花風鈴木整排折損。中央社記者蔡智明攝 114年7月7日
颱風丹娜絲襲台為嘉義帶來強烈風雨，7日嘉義市軍輝橋路口的紅綠燈倒伏，民眾冒險從下方騎車通過。中央社記者蔡智明攝 114年7月7日
颱風丹娜絲襲台為嘉義帶來強烈風雨，7日嘉義市軍輝橋路口的紅綠燈倒伏，民眾冒險從下方騎車通過。中央社記者蔡智明攝 114年7月7日
颱風丹娜絲襲台為嘉義帶來強烈風雨，7日八掌溪兩側的防汛道路也因樹木倒塌而無法通行。中央社記者蔡智明攝 114年7月7日
颱風丹娜絲襲台為嘉義帶來強烈風雨，7日八掌溪兩側的防汛道路也因樹木倒塌而無法通行。中央社記者蔡智明攝 114年7月7日
颱風丹娜絲襲台為嘉義帶來強烈風雨，7日靠近八掌溪畔，嘉義市興美五街民宅遮雨棚被強風吹翻倒塌。中央社記者蔡智明攝 114年7月7日
颱風丹娜絲襲台為嘉義帶來強烈風雨，7日靠近八掌溪畔，嘉義市興美五街民宅遮雨棚被強風吹翻倒塌。中央社記者蔡智明攝 114年7月7日
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