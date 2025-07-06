加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
颱風丹娜絲變中颱可能再增強 預測路徑非常貼近西部沿海
首頁 / 地方
2025罷免案
立委罷免案
新聞專題
立委罷免案2/96
首頁 / 地方

7/26罷免投票 侯友宜：還少2000名選務人員

2025/7/6 12:12（7/6 13:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北將進行罷免投票，新北市長侯友宜（前）6日表示，選務人員招募還少2000人，將調配行政資源，讓選務工作能夠順利。中央社記者王鴻國攝 114年7月6日
新北將進行罷免投票，新北市長侯友宜（前）6日表示，選務人員招募還少2000人，將調配行政資源，讓選務工作能夠順利。中央社記者王鴻國攝 114年7月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北6日電）新北7月26日將進行罷免投票，但因選務籌備時間短暫且區域達16個行政區，新北市長侯友宜表示，選務人員招募還少2000人，將調配行政資源，以讓選務工作能夠順利。

侯友宜今天主持丹娜絲颱風新北市災害應變中心工作會報，接受媒體聯訪時針對26日罷免投票選務籌備問題表示，選務工作達到16個行政區域，時間準備非常地短暫，尤其剛好又碰上暑假期間，所以選務工作在人力調整上確實碰到很多困難。

他表示，投票所的設置已經處理好了，但是選務人員招募上目前大概還少2000人，會再做好整個地區的行政資源調配，以讓選務工作能夠順利。

google news透過 Google News追蹤中央社

新北市選舉委員會副總幹事黃堯章指出，新北市罷免投票區域達16個行政區，所需要的投票所共1147處，選務工作人員需1萬2000多人。

他表示，目前投開票所設置已經大致完成，但選務人員部分，還少2000多人，目前已持續招募中，預估可在招募截止日7月15日前完成招募。（編輯：方沛清）1140706

#投票
#新北市
#侯友宜
#黃堯章
#罷免
侯友宜
颱風丹娜絲來襲是否停班課 侯友宜：晚間8時宣布藍白反惡罷 黃國昌：北市民眾黨公職與藍委並肩作戰
立委罷免案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
北北基花罷團立院外大會師 曹興誠：大罷免是背水一戰
87
更多編輯台推薦新聞：