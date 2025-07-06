7/26罷免投票 侯友宜：還少2000名選務人員
2025/7/6 12:12（7/6 13:16 更新）
（中央社記者王鴻國新北6日電）新北7月26日將進行罷免投票，但因選務籌備時間短暫且區域達16個行政區，新北市長侯友宜表示，選務人員招募還少2000人，將調配行政資源，以讓選務工作能夠順利。
侯友宜今天主持丹娜絲颱風新北市災害應變中心工作會報，接受媒體聯訪時針對26日罷免投票選務籌備問題表示，選務工作達到16個行政區域，時間準備非常地短暫，尤其剛好又碰上暑假期間，所以選務工作在人力調整上確實碰到很多困難。
他表示，投票所的設置已經處理好了，但是選務人員招募上目前大概還少2000人，會再做好整個地區的行政資源調配，以讓選務工作能夠順利。
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新北市選舉委員會副總幹事黃堯章指出，新北市罷免投票區域達16個行政區，所需要的投票所共1147處，選務工作人員需1萬2000多人。
他表示，目前投開票所設置已經大致完成，但選務人員部分，還少2000多人，目前已持續招募中，預估可在招募截止日7月15日前完成招募。（編輯：方沛清）1140706
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