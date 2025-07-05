「X檔案」作曲家史諾辭世 享壽78歲

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（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）美國作曲家史諾（Mark Snow）辭世，享壽78歲，消息已獲經紀人證實。史諾作品等身，曾為影集「X檔案」（The X Files）創作風格獨特、懸疑詭譎的主題音樂。

法新社報導，史諾死因尚未公布，但娛樂週刊「綜藝」（Variety）提到，史諾今天在位於康乃狄克州東北部的家中去世。

「X檔案」講述一對聯邦調查局（FBI）探員面對超自然現象的故事。其主題音樂於1996年發行，在國際排行榜寫下佳績，史諾除創作主旋律外，還為這部熱門科幻劇集寫過逾200集配樂，同系列電影的音樂也由他操刀。

史諾1946年8月26日出生，本名馬丁．富爾特曼（Martin Fulterman），在紐約布魯克林（Brooklyn）長大，就讀於著名的茱麗亞學院（Juilliard School）。他1970年代末期開始為電視劇創作音樂，職業生涯中獲得15項艾美獎（Emmy）提名。

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史諾除「X檔案」之外，也為其他美國電視劇創作音樂，包括「警網急先鋒」（Blue Bloods）、「超人首部曲」（Smallville）和Hart to Hart。

「綜藝」報導，史諾身後留下妻子格林尼斯（Glynnis）、3個女兒及孫輩。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1140705