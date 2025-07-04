麥可麥德森67歲過世 與昆汀合作追殺比爾、霸道橫行聞名

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（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）經常出現在鬼才導演昆汀塔倫提諾電影中的性格男明星麥可麥德森（Michael Madsen），今天因心臟驟停去世，享壽67歲。

法新社報導，他的經紀團隊表示，麥可麥德森今天凌晨在位於馬利布（Malibu）的住處被發現時已無反應。

麥可麥德森以多次與昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）合作，例如「霸道橫行」（Reservoir Dogs）、「追殺比爾」（Kill Bill）等片而為人熟知。

他的經紀人費瑞斯（Susan Ferris）和史密斯（Ron Smith），還有公關羅德里格斯（Liz Rodriguez）在聯合聲明中表示：「麥可麥德森是好萊塢最具代表性的演員之一，許多人都會懷念他。」

麥可麥德森最具代表性的角色包括1992年犯罪驚悚片「霸道橫行」中的變態罪犯「金髮先生」（Mr. Blonde），以及飾演「追殺比爾」反派角色的弟弟巴德（Budd），這兩部作品皆由昆汀塔倫提諾執導。

他也在昆汀塔倫提諾的「八惡人」（The Hateful Eight）與「從前，有個好萊塢」（Once Upon a Time in Hollywood）等電影中出現。

他在40年演員生涯中扮演300多個角色，作品豐富。像是「末路狂花」（Thelma & Louise）、「威鯨闖天關」（Free Willy）、「驚天爆」（Donnie Brasco），以及2002年007系列「誰與爭鋒」（Die Another Day）。

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麥可麥德森也為包括「俠盜獵車手3」（Grand Theft Auto III）在內的多款電玩遊戲配音，還出版數本詩集。

麥可麥德森1957年9月25日出生於芝加哥，父親是消防員，母親是電影製片人。他的妹妹薇吉妮亞麥德森（Virginia Madsen）也是知名演員。他一生結過3次婚，有6個小孩，其中一人於2022年自殺身亡。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1140704

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