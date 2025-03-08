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金哈克曼患阿茲海默症死因心臟病 逝前可能不知染漢他病毒妻已身亡數日

2025/3/8 10:48（3/8 11:12 更新）
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金哈克曼（左）與妻子貝琪（右）。（美聯社）
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（中央社新墨西哥州聖塔菲7日綜合外電報導）根據美國新墨西哥州法醫今天公布的驗屍報告，奧斯卡影帝金哈克曼患有阿茲海默症，因心臟病等因素自然死亡，時間很可能是在妻子感染漢他病毒過世後一週。

路透社報導，95歲的金哈克曼（Gene Hackman）和他64歲的鋼琴家妻子貝琪‧荒川（Betsy Arakawa）及他們的一隻狗今年2月26日被發現陳屍家中不同房間裡，他們住家位在新墨西哥州聖塔菲（Santa Fe）。

聖塔菲警長辦公室在記者會上宣布，金哈克曼因心臟病過世，荒川死因則是漢他病毒肺症候群（hantavirus pulmonary syndrome）。

驗屍結果顯示，荒川在金哈克曼去世前數天就已病逝。媒體詢問警長孟多薩（Adan Mendoza），金哈克曼患有阿茲海默症（Alzheimer's），是否因此導致他未能察覺妻子已死亡。孟多薩表示：「我認為應該是這樣。」

主任醫檢官賈芮爾（Heather Jarrell）告訴媒體：「他很可能不知道她已經過世。」

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美聯社提到，賈芮爾在記者會上說，金哈克曼出現晚期阿茲海默症病徵，「他的健康狀況非常差。他患有嚴重的心臟病，我認為這是最終導致他死亡的原因」，並說他和妻子經判定都屬自然死亡。

有關當局今天表示，根據荒川生前最後發出的電子郵件日期判斷，據信她是在2月11日前後病逝。

孟多薩上週告訴記者，病理學家判定金哈克曼心臟節律器的最後訊號來自2月17日，因此那天很可能是這位演員生命的最後一天。

漢他病毒在美國是罕見疾病，大多數病例集中在西部的新墨西哥州、亞利桑那州、科羅拉多州和猶他州。在新墨西哥州北部，病毒會經由糜鼠（deer mouse）的糞便和尿液傳播。當人們清掃老鼠住的地方或櫃子時，病毒通常會經由空氣傳播。

金哈克曼和荒川自1980年代以來就住在聖塔菲，近年來由於金哈克曼的身體每況愈下，夫婦倆沒那麼常出現在鎮上。孟多薩說，他們生前的生活非常低調。

維修工人發現他們陳屍家中後報警。警方在廚房裡發現金哈克曼；荒川和一隻狗則是在浴室。夫妻倆似乎都是突然倒地，均未出現受鈍器創傷跡象。

孟多薩表示，荒川2月9日從獸醫那裡接走她的一隻狗，狗當時關在籠子裡，這或許可以解釋狗後來為何死在籠中；獸醫認為牠可能是餓死。

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金哈克曼曾演出「霹靂神探」（The French Connection）、「我倆沒有明天」（Bonnie and Clyde）和「天才一族」（The Royal Tenenbaums）等經典電影。

他曾2度抱回奧斯卡金像獎，1972年先以「霹靂神探」榮登奧斯卡影帝，1993年再以「殺無赦」（Unforgiven）拿下最佳男配角獎。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1140308

#奧斯卡
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