金哈克曼逝世享壽95歲 生涯獲2座奧斯卡獎以「霹靂神探」登影帝

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（中央社聖塔菲27日綜合外電報導）美國地方媒體「新墨西哥州聖塔菲報」（Santa Fe New Mexican）今天引述警方消息報導，好萊塢傳奇影星金哈克曼與妻子被發現在新墨西哥州聖塔菲郡的自家中身亡，他享壽95歲。

「紐約郵報」（New York Post）報導，聖塔菲郡（Santa Fe County）警方昨天下午發現金哈克曼（Gene Hackman）、他的63歲妻子以及寵物狗陳屍家中。

警方暫不認為金哈克曼和妻子是遭到謀殺，且當局尚未公布死因。聖塔菲郡警長孟多薩（Adan Mendoza）今天證實了這項消息。

金哈克曼（左）與妻子荒川（右）。（美聯社）

金哈克曼曾出演「霹靂神探」（The French Connection）、「我倆沒有明天」（Bonnie and Clyde）和「天才一族」（The Royal Tenenbaums）等知名電影。

金哈克曼1972年以「霹靂神探」榮登奧斯卡影帝。（美聯社）

▲金哈克曼（前）主演「霹靂神探」。

影片來源：Oscars

金哈克曼的數十年演藝生涯中，曾榮獲2座奧斯卡金像獎，1972年他先以「霹靂神探」榮登奧斯卡影帝，1993年再以「殺無赦」（Unforgiven）拿下最佳男配角獎。（譯者：陳彥鈞/核稿：施施）1140227

金哈克曼1993年以「殺無赦」拿下奧斯卡最佳男配角獎。（美聯社）

影片來源：Oscars