日本主持人三野文太逝世享壽80歲 校園瘋神榜等節目頻創高收視

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（中央社記者戴雅真東京1日專電）日本知名主持人三野文太今天逝世，享壽80歲。他曾在2006年被金氏世界紀錄認定為「每週在電視直播中出現時間最長的主持人」，近年因為罹患帕金森氏症接受療養。他今年1月吃東西噎到緊急送醫，一度陷入昏迷，今天過世。

日媒Sponichi Annex報導，根據知情人士透露，三野文太（みのもんた，本名御法川法男）1日凌晨在家人的陪伴下安然離世。三野文太1月16日晚間在東京都內一家烤肉店用餐時，不慎被肉噎到，隨後緊急送醫，雖然病情一度好轉，但今天逝世。

影片來源：TBS NEWS DIG Powered by JNN

三野文太畢業於立教大學，1967年進入廣播電台「文化放送」。1969年他被選為「Say! Young」的第一代主持人，是日本早期的電台DJ之一，引領了深夜廣播節目熱潮。

1979年由於公司人事調整，三野文太被調往銷售單位，因此決定辭職，不久後受邀擔任富士電視台「職業棒球新聞」的週末主播，以幽默風趣的解說廣受好評。1983年起，他擔任富士電視台「職業棒球珍奇好球大賞」的解說員，以機智的評論讓節目成為富士電視台的招牌節目之一。

1989年三野文太在日本電視台生活情報節目中晉升為總主持人，深受家庭主婦喜愛，節目長年保持高收視率。2005年起他擔任TBS電視台晨間節目主持人，2007年起主持日本電視台綜藝節目「日本妙國民」（秘密のケンミンSHOW）。

三野文太還主持過「搶救貧窮大作戰」、「校園瘋神榜」等高收視率節目，在台灣也有高知名度，並在2005年主持了第56屆紅白歌唱大賽。

巔峰時期，三野文太手上同時有16檔常規節目，幾乎每週出演6天，被稱為「日本最忙碌的主持人」。2006年他被金氏世界紀錄認定為「每週在電視直播中出現時間最長的主持人」。2013年三野文太時任日本電視台員工的次子因為竊盜未遂被捕，三野文太因此自願暫停2檔節目的主持，以此自肅要求。

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2019年三野文太被診斷罹患帕金森氏症。2020年3月底他卸下長達13年的「日本妙國民」主持棒，此後專注於家族的水錶製造與銷售企業。

三野文太的死訊傳出後，與他在節目中多次合作，並在私下關係密切的日本老牌歌手和田現子發表聲明表示，「過去我們經常一起出去喝酒，最近也有通電話。今年初，他還說要找時間去喝一杯，沒想到。我震驚到說不出話來。」（編輯：唐聲揚）1140301