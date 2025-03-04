日本長青作家曾野綾子逝世 享壽93歲

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（中央社記者戴雅真東京4日專電）著有知名著作「神之污手」、「太郎物語」，晚年轉為寫作熟年生活、步入暮年生活體悟的日本長青作家曾野綾子（本名三浦知壽子）2月28日因為衰老在東京都內醫院逝世，享壽93歲。

「產經新聞」、「每日新聞」報導，曾野綾子1931年出生於東京都，小學時代就以小說家為志向，高中時期開始創作。她就讀聖心女子大學英文系，並在參與文藝同人誌「新思潮」時結識後來成為丈夫的作家三浦朱門，兩人在她大學畢業前結婚。

曾野綾子1954年、23歲時發表透過女翻譯員視角，描寫接收戰敗日本美軍士兵的短篇小說「遠來之客」入圍芥川獎，正式踏入文壇。她和丈夫三浦朱門、作家遠藤周作等人，被譽為「第三新人派」作家。

曾野綾子之後陸續發表「午後的微笑」等作品，成為廣受歡迎的作家。1970年，她的散文集「為誰而愛」成為百萬暢銷書。她的作品以信仰的天主教為出發點，描繪人性的善惡兩面，並以敏銳的觀察力捕捉隱藏在生活細節中的趣味之處。她還以獨特的筆觸，創作了不少有關人生體悟的散文，從壯年到晚年時期都發表不少暢銷書。

曾野綾子的人氣作品包括以連續殺人犯大久保清事件為原型的長篇犯罪小說「天上的青」；描寫兒子成長歷程的「太郎物語」；還有探討墮胎問題的「神之污手」等。

此外，她也活躍於評論界，長年在「產經新聞」的「正論」專欄發文，還在「產經新聞」連載散文專欄「透明歲月之光」長達17年。

她也擔任國家各種審議會委員，並曾任日本財團會長，即使在丈夫2017年逝世後，仍持續積極創作。

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曾野綾子夫婦與前總統李登輝夫婦關係深厚。2007年，李登輝夫婦和孫女李坤儀訪問東京，踏上「奧之細道」之旅，曾在三浦朱門與曾野綾子的陪伴下參拜靖國神社，與戰死在菲律賓馬尼拉、供奉於靖國神社的哥哥李登欽時隔62年「再會」。

曾野綾子曾在「正論」專欄提到，「我每年都會為了一位台灣人參拜靖國神社，他當年以日本人的身分在菲律賓作戰，以日本人的身分戰死，最終連遺體都沒辦法歸還給日夜期盼的父母。他的父親直到去世前都不願意承認長子戰死，沒有為他舉行葬禮，也沒有建造墳墓」，外界認為這應該就是李登欽的故事。（編輯：周永捷）1140304