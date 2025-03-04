澳洲「金臂人」88歲辭世 罕見抗體血液捐1173次救活240萬名嬰兒

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（中央社雪梨4日綜合外電報導）澳洲衛生官員表示，因為用他含有罕見抗體的血液拯救240萬名嬰兒，而被稱為「金臂人」的澳洲男子，上月在療養院辭世，享壽88歲。

法新社報導，澳洲紅十字會（Australian Red Cross）組織Lifeblood在聲明中表示，哈里森（James Harrison）在64年間挽袖捐血多達1173次。

他的血漿中含有罕見Anti-D抗體，可用來為因為與未出生的胎兒血型不合、血液可能攻擊孩子的孕婦製造藥物；這也就是所謂的「新生兒溶血症」（HDFN）。

政府資料顯示，雖然無法得知若沒有Anti-D保護，會造成多少嬰兒死亡，但直到1966年為止，有多達1/100的女性受到「新生兒溶血症」影響。

1966年在澳洲進行Anti-D試驗取得成功後，Lifeblood 開始尋找擁有Anti-D抗體的人，來擴大計畫規模。

而哈里森正好符合要求。

Lifeblood表示，直到2018年退休為止，哈里森從未錯過任何一次捐血。

他的血液被用來製造240萬劑疫苗。

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根據「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald），哈里森捐血1173次，1163次來自右臂，10次來自左臂。

2月17日，哈里森在睡夢中病逝於新南威爾斯州中央海岸的療養院。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1140304