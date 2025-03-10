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韓歌手輝晟陳屍家中享年43歲 原定5天後開唱

2025/3/10 21:20（3/10 21:29 更新）
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韓國歌手輝晟10日陳屍家中，享年43歲。（韓聯社）
韓國歌手輝晟10日陳屍家中，享年43歲。（韓聯社）
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（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）韓國知名歌手輝晟（又譯輝星）今天被發現陳屍家中，享年43歲。他原訂15日與歌手KCM合辦演唱會，在悲劇傳出後宣布取消。

警方及經紀公司表示，現年43歲的輝晟韓國時間今天下午6時29分左右被發現在首爾廣津區的家中身亡。消防當局是收到輝晟母親報案後前往現場。

韓聯社引述相關人士報導，輝晟昨天剛從中國返韓，今天約好跟經紀人見面，但經紀人卻聯絡不上他，才拜託住在同棟樓的輝晟母親前往查看，卻發現輝晟倒在家中，已經沒有心跳。

警方表示現場沒有發現從外部入侵等犯罪痕跡，目前正在調查是否留有遺書等具體經過。

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輝晟2月剛舉辦完粉絲見面會，3月15日原定在韓國大邱與歌手KCM合辦演唱會，6日還在社群網站上留言與歌迷約定「3月15日見喔」。KCM所屬經紀公司表示，兩人的演唱會原本就決定延期，但沒想到今天會聽到輝晟的死訊，最終決定取消活動。

2002年出道的輝晟曾發行多首知名歌曲，被譽為引領韓國R&B潮流的歌手，但在2020年因為施打睡眠麻醉劑昏倒而遭到警方調查，涉嫌違法施用俗稱牛奶針的管制藥品異丙酚，隔年遭判有期徒刑緩刑，也因此被禁止上部分電視台節目，近年活動以現場公演為主。（編輯：韋樞）1140310

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