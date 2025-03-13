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前獨盟秘書長王康厚95歲辭世 一生為台獨運動奔走奮鬥

2025/3/13 17:44（3/13 18:36 更新）
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前台獨聯盟秘書長王康厚（右）12日過世。（中央社檔案照片）
前台獨聯盟秘書長王康厚（右）12日過世。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北13日電）前台獨聯盟秘書長王康厚12日辭世，享耆壽95歲，王康厚一生為台灣獨立運動奔走奮鬥；台獨聯盟將於23日在台大校友會館舉辦追思會。

柏林台灣協會今天透過臉書發文悼念「世台會永遠的秘書長王康厚」並表示，王康厚12日凌晨在家人陪伴下，安詳回到天家。

王康厚出生於民國20年，柏林台灣協會表示，王康厚年幼時隨父母移居滿州國新京（長春）及北京。戰後搬遷回台。後因國民黨政府的迫害移居美國，並於美國開始為台灣民主、自由與獨立奮鬥而奔走。

柏林台灣協會指出，1991年台獨聯盟開始遷台工作，王康厚的胞弟王康陸在全台奔走組織工作。1993年王康陸結束於文化大學演講邀約後，於陽明山仰德大道國安局附近發生離奇車禍死亡，王康厚接替胞弟工作，並擔任台獨聯盟秘書長與紐約分部負責人。

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柏林台灣協會說，王康厚一生為台灣獨立運動奔走、奮鬥，而今他的使命由大家承擔，建國路上仍有許多人一同負重前行，大家將循著王康厚的足跡期許，繼續未竟的使命。

台獨聯盟將於23日在台大校友會館舉辦追思會；公祭訂在3月25日，在台北市懷愛館景仰樓至真一廳舉辦。（編輯：林興盟）1140313

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#台獨
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