資深攝影林贊庭過世 曾獲金馬獎終身成就獎

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（中央社記者王心妤台北15日電）第58屆金馬獎終身成就獎得主、攝影師林贊庭昨天因心臟病發作，在台北三軍總醫院過世，享壽96歲。他是台灣從黑白片轉為彩色片的關鍵人物，李屏賓、倪重華等人都是他的弟子。

中華民國電影攝影協會今天證實林贊庭過世消息，並提到他一生培育多名後進，包含李屏賓、倪重華、張展、林振聲、袁慶國、呂俊銘等人，也在各大專院校講學傳承電影拍攝技術，對台灣電影的奉獻付出不遺餘力，目前家屬正在處理後事相關事宜。

林贊庭1949年踏入影壇，成為中影股份有限公司前身農教電影公司的首期練習生，是台灣本土培育第一代電影技術人才。1957年他以台語片「愛情十字路」正式擔綱攝影，至1966年止已拍攝累積超過50部台語片。

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林贊庭不只是台灣從黑白片轉為彩色片的關鍵人物，也率先赴日本學習彩色攝影技術，並與導演白景瑞攜手打造「寂寞的十七歲」、「家在台北」等經典作品，之後也跟劉家昌、陳耀圻、王童、林清介、萬仁等導演合作，並提攜許多後進。

林贊庭至今累積130多部攝影作品，並曾以「寂寞的十七歲」、「愛的天地」、「女朋友」、「梅花」獲4座金馬獎最佳攝影獎，並以「雪花片片」獲亞洲影展最佳彩色攝影獎。（編輯：龍柏安）1140315