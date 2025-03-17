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17歲就登坎城影后 比利時女星愛蜜麗德奎恩罹癌過世

2025/3/17 18:04（3/17 18:27 更新）
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比利時女演員愛蜜麗德奎恩。（圖取自instagram.com/emiliedequenne）
比利時女演員愛蜜麗德奎恩。（圖取自instagram.com/emiliedequenne）
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（中央社巴黎16日綜合外電報導）比利時女演員愛蜜麗德奎恩（Emilie Dequenne）的家屬與經紀人告訴法新社，她今天因罹患罕見癌症在巴黎近郊的醫院過世，享年43歲。

法新社報導，愛蜜麗德奎恩在2023年10月透露自己罹患腎上腺皮質癌，這是一種發生於腎上腺的癌症。

她年僅17歲時在導演達頓（Dardenne）兄弟執導的電影「美麗羅賽塔」（Rosetta）中演出自己第一個角色，並以這部片一舉拿下坎城影展最佳女演員獎，並展開她的演藝生涯。

愛蜜麗德奎恩主要在法語電影中演出，並拿下一系列其他獎項，她的獲獎作品包括2009年電影「列車上的女孩」（The Girl on the Train）以及2012年劇情片「如果愛是這樣」（Our Children）。

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她去年曾出席坎城影展，和達頓兄弟一同紀念她榮獲坎城影后25週年，並為同年上映的英語災難電影「倖存」（Survive，暫譯）進行宣傳。

這部電影成為她最後一部作品，之後她便因病被迫停止工作。（譯者：洪培英/核稿：劉淑琴）1140317

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