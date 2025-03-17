香港恒基兆業地產創辦人李兆基逝世 享壽97歲
2025/3/17 22:04（3/17 22:17 更新）
（中央社香港17日綜合外電報導）香港恒基兆業地產創辦人李兆基逝世，享壽97歲。人稱「四叔」的李兆基曾領導這家企業成為香港最大的房地產帝國之一。
美聯社報導，恒基地產表示，李兆基今天黃昏在家人陪伴下，安詳與世長辭。聲明中未公布死因。
根據官網公司簡介，李兆基1976年創立恒基地產，並擔任主席兼董事總經理，直到2019年5月28日卸任為止，並繼續留任為執行董事。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
李兆基於2019年以300億美元身家，被「富比世」（Forbes）雜誌列為香港第2大富豪。
根據資料，李兆基於1928年在中國廣東順德大良出生，20歲時到香港發展。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1140317
- 香港恒基兆業地產創辦人李兆基逝世 享壽97歲2025/03/17 22:04
- 2025/03/17 18:04
- 2025/03/15 21:44
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
17歲就登坎城影后 比利時女星愛蜜麗德奎恩罹癌過世