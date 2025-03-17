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香港恒基兆業地產創辦人李兆基逝世 享壽97歲

2025/3/17 22:04（3/17 22:17 更新）
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香港恒基兆業地產創辦人李兆基。（中央社檔案照片）
香港恒基兆業地產創辦人李兆基。（中央社檔案照片）
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（中央社香港17日綜合外電報導）香港恒基兆業地產創辦人李兆基逝世，享壽97歲。人稱「四叔」的李兆基曾領導這家企業成為香港最大的房地產帝國之一。

美聯社報導，恒基地產表示，李兆基今天黃昏在家人陪伴下，安詳與世長辭。聲明中未公布死因。

根據官網公司簡介，李兆基1976年創立恒基地產，並擔任主席兼董事總經理，直到2019年5月28日卸任為止，並繼續留任為執行董事。

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李兆基於2019年以300億美元身家，被「富比世」（Forbes）雜誌列為香港第2大富豪。

根據資料，李兆基於1928年在中國廣東順德大良出生，20歲時到香港發展。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1140317

#李兆基
#香港
#富比世
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