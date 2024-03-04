港府撤房市辣招 房產交易再現熱潮

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（中央社記者張謙香港4日電）香港當局全面取消各項額外徵收的購房稅後，香港房產交易又再出現熾熱，本地房地產商昨天推出的新建住宅區，出現排隊購房人龍，購房人數較銷售房數多出約30倍。

綜合本地媒體報導，在財政司司長陳茂波上月28日宣布全面取消各項購房稅（俗稱辣招）後，本地房地產商恆基兆業昨天向市場推出旗下首個大型新建住宅區，這也是政府「撤辣」後首個大建案。

這個住房大盤位於九龍長沙灣，名為Belgravia Place，據報導，在政府「撤辣」的刺激下，購買氣氛熾熱，房地產商所設立的臨時銷售處出現排隊人龍，公司推出的138間住房在不足4個小時內售完。

報導表示，恆基方面實際上收到4400張預購支票，是實際銷售房數的30倍左右，這是近年少有出現的購房熱潮。

另據星島日報引述中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，當局公布「撤辣」後，房市交投明顯轉趨活躍，回到正常。

美聯物業住宅部行政總裁布少明也表示，隨著房市全面「撤辣」，積存已久的購買力將持續湧現，加上中國大陸擴大對港「自由行」的措施，各種利好因素將為經濟及房市注入動力，不少買家也希望趕在房價回升前入市。

由於房市交易低迷，且房價跌至2017年的水準，港府上月底宣布全面「撤辣」。

自2010年起，港府為了遏制飆漲的房價，額外徵收房產交易稅，比如外來人士購房者，需要繳付房價的30%稅款，後來降至15%，在「撤辣」後回復至正常的3.75%。（編輯：唐佩君）1130304