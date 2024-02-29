稅收少財政儲備不足 港府恐難支付下年度整體開支

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（中央社台北29日電）受經濟變化影響，港府稅收大幅下降，年度赤字高達港幣1016億（下同，約新台幣4064億元），導致財政儲備減少。若下年度的開支如預期，財政儲備恐將不足。

綜合明報新聞網、香港01、香港經濟日報報導，香港財政司司長陳茂波28日在立法會發表最新預算案，指出近期全球利率上升、經濟放緩及地緣政治緊張等外界因素，香港去年經濟成長幅度不如預期。

受到去年經濟狀況影響，港府財政收入大減，去年4月至今年3月的財政年度中，收入只有港幣5546億，較原先預算少約13%，其中來自於地價收入、住宅交易徵收的印花稅等項目，遠不及以往。

根據香港01報導，在收入銳減的情況下，年度的綜合赤字高達1016億元，財政儲備隨之降至7332億元，以下一年度的開支7769億元計算，這表示港府於本年度的儲備不充足。

陳茂波於記者會上強調，期望公眾不要只聚焦短期政府收支情況，而應看整個經濟週期內的財政狀況。

他表示：預計到2029年3月底，財政儲備為8322億元，相當於本地生產總值21.2%，或約12個月的政府開支，預估5年後財政儲備將回升13.5%。

為平衡財政赤字，港府預計明年初恢復徵收酒店房租稅3%，為過夜旅客在港消費額的1%，可望為政府帶來10億收入。

在節流方面，長者「2元優惠」和「公共交通費用補貼」開支與往年相比，分別增加兩倍與一倍。

陳茂波表示，會嚴格控制經營開支，並要求相關部門檢視長者「2元乘車優惠」和「公共交通費用補貼」，預計檢討今年內完成。（編輯：謝怡璇/唐佩君）1130229