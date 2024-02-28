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香港財政司：2025至2028年平均經濟成長3.2%

2024/2/28 11:46
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（中央社記者張謙香港28日電）香港財政司司長陳茂波今天預測，香港中期經濟將可持續穩健發展，2025至2028年間，平均每年經濟實質成長3.2%。

陳茂波早上在立法會提交2024至2025年度的政府財政預算案，他說，今年全球環境仍然複雜，緊張的地緣政治局勢將會繼續影響國際貿易及資金流向，也可能干擾全球供應鏈。

但他說，全球金融狀況有機會在年內逐步放鬆，或會有利香港的出口表現。此外，訪港旅客數目將會進一步增加，帶動本地旅遊和相關服務輸出增長。

他說，考慮到各種因素，政府預測香港經濟今年會進一步擴張，全年實質增長在2.5%至3.5%之間。

中期而言，香港經濟將可持續穩健發展；雖然緊張的地緣政治局勢會繼續影響國際資金流動和貿易格局，但預期美國和歐元區利率在未來幾年逐步回落，全球需求應可隨之逐步恢復。

更重要的是，中國著力推動高質量發展，將為香港帶來廣闊的發展空間。

陳茂波說，基於上述考慮，政府預測香港經濟於2025至2028年間，平均每年實質成長3.2%。（編輯：唐佩君）1130228

#香港
#香港財政司
#陳茂波
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