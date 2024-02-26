台韓日訪客疫後偏低 學者：訪港誘因大減

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（中央社記者張謙香港26日電）香港疫情過後，來訪的中國大陸旅客人次迅速回升，但台灣、南韓和日本訪客只有之前的3、4成，有學者表示，對於這些訪客而言，香港的誘因已經大減。

香港經濟日報今天報導，2018年台、韓、日訪港旅客人次達到100萬，位列香港海外短途旅客市場三甲，但疫情爆發後，三地訪客大減，去年台客有78.3萬人次、韓國為40.2萬人次、日本為34.6萬人次，分別只有疫情前的41%、28%及27%。

相對的，去年初香港社會恢復正常後，訪日的港人人次有211萬，是訪港日客的6倍。

對於台、韓、日訪客復甦進度緩慢，報導引述恒生大學市場學系助理教授鄺家麒說，過去港幣疲弱，加上與上述三地距離近，可以吸引三地民眾來訪。

但疫情之後，韓、日經濟低迷，當地民眾更趨向本地遊，只要港幣轉弱，以及政府加強旅遊吸引力，才能吸引上述三地旅客來訪。

另有外媒報導，去年頭10個月只有25萬人次的日本遊客訪港，較2018年同期的103萬人次暴跌75.8%；日本駐港總領事岡田健一向媒體透露，日人減少訪港，與2019年反修例運動後，日人對港印象變差有關。

根據香港經濟日報的報導，旅遊發展局正致力推動各種大型國際展覽，以及配合大灣區推出旅遊產品，吸引海外長途或短途旅客來訪。

大陸旅客一向是香港的主要客源，據官方公布，在剛結束的大陸春節「黃金週」期間，有143.6萬人次旅客訪港，整體旅客人次與2018年水準相同，但仍低於2019年的160.8萬人次。

星島日報今天報導，為了吸引大陸及海外旅客來訪，財政司司長陳茂波在即將發表的最新預算案中，將會建議每月在維多利亞港舉行煙花和無人機表演。（編輯：曹宇帆）1130226