「花邊教主」反派女星蜜雪兒雀柏格猝逝 享年39歲

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（中央社紐約26日綜合外電報導）根據美國媒體報導，曾以美劇「花邊教主」和「吸血鬼獵人巴菲」等作品聞名的女演員蜜雪兒雀柏格（Michelle Trachtenberg）猝逝，享年39歲。

法新社引述「紐約時報」報導指出，警方今天早上8時許接到緊急電話後，發現蜜雪兒雀柏格在曼哈頓（Manhattan）公寓裡失去意識、沒有反應。急救人員宣告雪兒雀柏格死亡，但未說明原因；警方表示排除謀殺可能。

美國廣播公司新聞網（ABC News）引述匿名消息人士報導，蜜雪兒雀柏格最近接受肝臟移植手術，可能出現併發症。

蜜雪兒雀柏格是紐約人，早年即以童星身分闖蕩影視圈，演出角色包括1996年電影「超級大間諜」（Harriet The Spy）主角，同片明星還有蘿西歐唐納（Rosie O'Donnell）。

她還曾在尼克兒童頻道（Nickelodeon）演出電視劇，作品包括「彼得與彼得的冒險」（The Adventure of Pete & Pete，暫譯）。

2000年至2003年間，她在「吸血鬼獵人巴菲」（Buffy the Vampire Slayer）飾演道恩（Dawn），也就是女主角莎拉蜜雪兒吉蘭（Sarah Michelle Gellar）的妹妹，這是她演藝生涯最重大的突破。

她後來在2008年至2012年於「花邊教主」（Gossip Girl）演出社交名媛反派喬治娜（Georgina Sparks），同劇還有布蕾克萊芙莉（Blake Lively）、潘巴傑利（Penn Badgley）以及莉頓米斯特（Leighton Meester）。

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她的其它電影作品包括「歐洲任我行」（EuroTrip）、「回到17歲」（17 Again）與「魔字鬼談」（The Scribbler，暫譯）。

蜜雪兒雀柏格也曾在多部電視劇中客串，包括「單身毒媽」（Weeds）與「憐憫」（Mercy，暫譯）。2022年的「新花邊教主」被視為她最後的演藝作品。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1140227