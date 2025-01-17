瓊安普洛萊特95歲辭世 金球獎得主、情迷四月天入圍奧斯卡最佳女配角

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（中央社倫敦17日綜合外電報導）家族成員今天宣布，曾獲奧斯卡金像獎提名的英國舞台劇和電影明星瓊安普洛萊特（Joan Plowright）已辭世，享耆壽95歲。她是已故奧斯卡影帝勞倫斯奧立佛（Laurence Olivier）的遺孀。

法新社報導，根據家族聲明，「奧立佛夫人瓊安普洛萊特的家人懷著極大的悲痛告知各位，她於2025年1月16日在丹維爾廳（Denville Hall）安詳辭世，享耆壽95歲，家人隨侍在側…她的璀璨生涯將為許多人所懷念，至親好友對她的精彩人生永矢弗諼。」

勞倫斯奧立佛夫人可能是瓊安普洛萊特最為人熟知的頭銜，不過這位女星絕對是她的世代最重要女演員之一。

瓊安普洛萊特生涯以演出舞台劇為主，通常是與勞倫斯奧立佛演對手戲。勞倫斯奧立佛1989年辭世後，瓊安普洛萊特的演藝生涯開始以大銀幕為主。

在以1920年代為背景的1991年電影「情迷四月天」（Enchanted April）中飾演尖酸刻薄的費雪夫人（Mrs Fisher）一角，為瓊安普洛萊特贏得奧斯卡最佳女配角獎提名。

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她後來與英國女星瑪姬史密斯（Maggie Smith）、茱蒂丹契（Judi Dench）合演法蘭柯齊費里尼（Franco Zeffirelli）1999年執導電影「溫馨人生」（Tea With Mussolini），這部作品也是講述在義大利發生的故事。

瓊安普洛萊特1993年更以電影類的「情迷四月天」及電視類的「紅潮怒吼」（Stalin），成為少數同年勇奪兩座金球獎的演員之一。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1140117