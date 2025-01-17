美國名導大衛林區逝世享壽78歲 超現實風格享譽影壇

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（中央社洛杉磯/紐約16日綜合外電報導）美國名導大衛林區（David Lynch）的家屬今天表示，身兼導演、編劇、藝術家身分的大衛林區已經逝世，享壽78歲。

路透社報導，大衛林區生前曾以「藍絲絨」（Blue Velvet）、「象人」（The Elephant Man）、「穆荷蘭大道」（Mulholland Drive）等片獲提名奧斯卡最佳導演獎，另曾參與打造美國電視影集「雙峰」（Twin Peaks）。

根據大衛林區臉書（Facebook）頁面發布的聲明，家屬遺憾宣布大衛林區已經逝世。

聲明表示：「如今他不再與我們同在，世界彷彿缺了一個大洞。但就跟他會說的一樣，『別盯著洞，要看甜甜圈』。」

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大衛林區帶給觀眾視覺上的震撼，作品令人不安又神祕詭譎，充斥著夢境片段與怪誕圖像。他被譽為超現實主義大師，以及同輩人之中最富創新精神的電影製作人之一。

大衛林區在2019年獲頒奧斯卡榮譽獎（Academy Honorary Award），以表揚他的終身成就。（譯者：楊昭彥）1140117