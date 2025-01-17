美國名導大衛林區逝世 史蒂芬史匹柏讚獨特且有遠見

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（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）美國名導大衛林區（David Lynch）的家人表示他已逝世，享壽78歲。大衛林區身兼編劇與藝術家，擅長描繪隱藏在美國生活表面下的陰暗面，代表作有「穆荷蘭大道」和「雙峰」。

法新社報導，大衛林區官方臉書（Facebook）頁面上的聲明指出：「我們作為他的家人，懷著深切的遺憾宣布藝術家大衛林區逝世。」

這位以一頭濃密白髮為招牌的電影製作人，曾獲4項奧斯卡獎提名，其中包括3次最佳導演，但他僅在2019年獲頒1座奧斯卡榮譽獎。

大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）稱大衛林區是「一位獨特、有遠見的夢想家，他執導的電影猶如手工藝品」。法蘭西斯柯波拉（Francis Ford Coppola）則表示，他對「偉大的大衛林區去世」感到「震驚和心碎」。

名導朗霍華（Ron Howard）稱讚大衛林區是「優雅而無畏的藝術家」，證明「激進的實驗可以創造出令人難忘的電影」。

大衛林區在加入美國電影學會（American Film Institution, AFI）之前，曾在波士頓和費城的美術學院就讀，並在當地拍攝「橡皮頭」（Eraserhead）。

隨後，他於1980年拍了黑白片「象人」（The Elephant Man）。這部電影具有強烈悲劇色彩，但顯然更符合主流，且更容易被觀眾接受，讓他首次獲得奧斯卡最佳導演提名。

他接著於1984年改編科幻小說「沙丘」（Dune），儘管這部作品並未獲得廣泛好評，但仍然吸引一些崇拜者。

大衛林區後來回歸藝術電影風格，拍攝了「藍絲絨」（Blue Velvet），此片講述1名年輕人發現1隻被割下的耳朵，並由此揭開他所在小鎮隱藏的陰暗面。

大衛林區在1990年以「我心狂野」（Wild at Heart）榮獲坎城金棕櫚獎。隨後進軍電視圈拍攝「雙峰」（Twin Peaks），這部超越時代的電視劇，講述美國西北方一座小鎮1名女高中生死於非命，在當地激起串串漣漪。

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2001年，大衛林區拍攝了第2部無可挑剔的傑作「穆荷蘭大道」（Mulholland Drive），並因此第3度獲得奧斯卡最佳導演提名。

2006年的「內陸帝國」（Inland Empire）晦澀難解，也是大衛林區最後一部長片。不過他2017年重返「雙峰」世界，為有線電視網Showtime拍了廣受好評的續集。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1140117