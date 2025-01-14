野火狂燒奧斯卡入圍名單再延 葛萊美將如期頒獎

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（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）美國加州洛杉磯野火延燒，奧斯卡主辦單位宣布取消入圍者午宴，並再度延後公布入圍名單，但奧斯卡頒獎典禮將如期在3月2日舉行。葛萊美獎也將按照計畫在2月2日頒獎。

綜合法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，奧斯卡主辦單位美國影藝學院（AMPAS）原定本月17日公布入圍名單，後來延至19日，如今又延到23日並將於線上公布，入圍者午宴則已取消。

美國影藝學院執行長克雷默（Bill Kramer）和主席楊燕子（Janet Yang）表示：「我們全體對火災衝擊和圈內許多人經歷的重大損失深感悲痛。」

他們還說：「影藝學院始終是電影產業內一股凝聚力量，我們會努力團結，共同面對困難。」

洛杉磯郊區社區大火肆虐，造成至少24人喪生，摧毀上萬棟建築物。火勢延燒7天後，仍有9萬2000人流離失所，大規模撤離令也還沒解除。

好萊塢影星安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）、梅爾吉勃遜（Mel Gibson）和比利克里斯托（Billy Crystal）等藝人痛失家園，影視製作也喊卡。

目前最棘手的莫過於剛起步的好萊塢頒獎季，業內正在衡量如何度過一連串的豪華首映會、宴會活動和頒獎典禮。

女星珍史瑪特（Jean Smart）和派翠西亞艾奎特（Patricia Arquette）等藝人紛紛呼籲取消頒獎典禮，或重新定位為火災慈善募款活動。

不過美國影藝學院今天表示，第97屆奧斯卡金像獎頒獎典禮將如期於3月2日在杜比劇院（Dolby Theatre）舉行。

聲明說：「我們的成員總是吐露我們全體團結一致的重要性，因此我們決意藉此機會表揚我們影業的堅忍不拔與悲天憫人。」

聲明還說，影藝學院也期待向協助滅火的第一線人員致敬，並鼓勵大家加入影藝學院支持救災行列。

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美國錄音學院（Recording Academy）今天也表示，第67屆葛萊美獎（Grammy Awards）將如期於2月2日在洛杉磯市中心的加密貨幣網體育館（Crypto.com Arena）舉行，且會與地方當局密切合作，確保公眾安全並以負責任的方式使用區域資源。

美國錄音學院執行長梅森二世（Harvey Mason Jr.）在致成員的信中表示：「今年的演出將賦予新的使命感：籌集更多資金以支援野火救災，並向冒著生命危險保護我們的第一線人員勇敢和奉獻精神致敬。」（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1140114