大坂直美出戰澳網難專心 稱洛杉磯野火逼近住家
2025/1/14 11:11（1/14 11:33 更新）
（中央社墨爾本14日綜合外電報導）日本網球名將大坂直美贏得澳網女單首輪賽事後表示，她在美國洛杉磯的住家面臨野火威脅，因此難以專注比賽，而且請人去她家拿女兒的出生證明，避免重要文件遭殃。
路透社報導，大坂2019與2021年奪下澳洲網球公開賽女單金盃。她昨天在澳網女單首輪以6比3、3比6、6比3擊敗法國對手賈西亞（Caroline Garcia），挺進第2輪，力拚復出後首冠，並且終結2021年澳網以來的冠軍荒。
大坂接下來將迎戰大會第20種子、捷克選手穆霍娃（Karolina Muchova）。
27歲的大坂在日本出生，不過從小就住在美國，近年定居洛杉磯，並於2023年7月誕下女兒。
大坂昨天賽後受訪時表示：「我在看顯示火災的地圖時發現，野火距離我家僅3個街區，所以我請人去（家中）拿女兒的出生證明，因為我不知道燒到房子會變怎麼樣。」
大坂也說：「在此將所有的愛傳遞洛杉磯。」
大坂還說：「這一切對我來說確實很艱難，我覺得更加難受是因為我現在的家更像一個家，裡面有許多我與女兒的回憶。」
大坂也指出，「家中有許多東西，像是紀念品之類的物品。不過請人去家中拿東西時，總不能請他們帶走所有東西」。
她承認這些事情讓她難以在比賽時全神貫注，但也表示這可能成為她拚戰的動力。
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大坂說：「我人不在那邊（洛杉磯），所以不知道情況有多糟或糟到什麼程度，但我最感激的是家人都很安全。」
她說：「我不認為現在安全到可以返家，狀況仍不穩定，而這也激勵著我希望能在這邊拚久一點。」（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1140114
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