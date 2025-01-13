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美泳將霍爾匆忙逃離洛杉磯野火 痛失10枚奧運獎牌將獲復刻品

2025/1/13 09:44（1/13 10:16 更新）
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美國游泳名將霍爾在2004年雅典奧運贏得50公尺自由式金牌。（美聯社）
美國游泳名將霍爾在2004年雅典奧運贏得50公尺自由式金牌。（美聯社）
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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）美國游泳名將霍爾（Gary Hall Jr.）近日在加州洛杉磯野火中被迫匆忙撤離，來不及帶走家中獎牌。國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫今天說，將另送一套新獎牌給他。

法新社、英國「天空新聞網」（Sky News）報導，住在洛杉磯「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）社區的霍爾說，他撤離時只帶著狗、治療糖尿病用的胰島素、一幅祖父的畫作和一件宗教藝品。

霍爾無法返家取回他在1996年、2000年、2004年奧運會贏得的5枚金牌、3枚銀牌和2枚銅牌。

他告訴「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）：「我第一次逃出時有火星落到身上，所以我抓住我的狗和一些飼料，就這樣。」

巴赫（Thomas Bach）在社群媒體發文說，將送一套複刻獎牌給霍爾，取代他在這場野火中失去的獎牌。

巴赫說：「我們全然支持洛杉磯公民，並對消防員和安全部隊的不懈努力充滿敬佩。」

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「目前必須把全部焦點放在對抗火勢和保護人民與財產上…我們也得知優異的奧運運動員霍爾在大火中失去了獎牌。國際奧會將送一套復刻品給他。」

大洛杉磯地區有5場野火肆虐，有關當局今天通報說，確認的喪生人數已攀至24人。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1140113

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