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洛杉磯風勢增強 野火威脅還會危急數日

2025/1/13 06:55（1/13 07:44 更新）
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洛杉磯消防員11日出動撲滅火勢。（路透社）
洛杉磯消防員11日出動撲滅火勢。（路透社）
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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）儘管官員矢言消防人員準備好對抗陣陣狂風引發的新增火勢，遭到野火肆虐的美國洛杉磯今天因風勢增強而再度告急。

法新社報導，已經證實席捲城巿5天、把社區燒成廢墟、造成數以千計人無家可歸的這把火至少造成16人罹難。

儘管投入包括空勤人員精準出擊在內的大規模工作，仍阻擋不了最大火勢朝高檔地段布倫特伍德（Brentwood）和人口稠密的聖費南多谷（San Fernando Valley）蔓延。

消防人員今天警告，由於颳起時速80公里強風，大火威脅還會持續數日處在「危急」狀態下，恐助長火勢並且造成餘火復燃，朝尚未慘遭祝融地區竄燒。

洛杉磯郡（Los Angeles County）消防主管馬洛尼（Anthony Marrone）說，所屬消防隊已獲包括數十部水車和從其他地方馳援的消防人員等資源，也準備好迎向上述新威脅。

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洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）被問到消防栓會不會再像上週野火剛發生時那樣無水可用時說：「我相信這城巿準備好了。」

與此同時，遭撤離民眾挫折感加劇，他們在災區外圍鎮日等待，希望獲准前往家園查看，以試圖取得至關重要藥品並且救出寵物。（譯者：何宏儒）1140113

#洛杉磯
#野火
美國洛杉磯野火肆虐，近郊高級社區「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）與伊頓（Eaton）是兩大主要火場。中央社製圖 114年1月10日
美國洛杉磯野火肆虐，近郊高級社區「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）與伊頓（Eaton）是兩大主要火場。中央社製圖 114年1月10日
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