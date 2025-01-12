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洛杉磯焚風警告維持至15日 未來一週先乾後溼

2025/1/12 21:52（1/12 22:03 更新）
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美國加州洛杉磯野火持續肆虐，圖為消防員滅火畫面。（路透社）
美國加州洛杉磯野火持續肆虐，圖為消防員滅火畫面。（路透社）
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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）美國加州洛杉磯野火持續肆虐。根據國家氣象局，未來幾天將是滅火行動的關鍵，預料會先維持乾燥及強風的天氣型態，接著氣溫可能下降，下週末甚至有機會降下小雨。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，當地時間15日晚間6時前，洛杉磯郡（Los Angeles County）及文杜拉郡（Ventura）將維持「紅旗警告」（Red Flag Warning），意思是可能出現「危險火災天候條件」。這是因為將出現中等強度的聖安娜焚風（Santa Ana Winds），局部地區還可能颳起強風。

預料今天上午風勢最強，接下來風速將減弱，並於明晚至14日再度增強。

南加州其他地區也將維持紅旗警告，包括洛杉磯南方的橘郡（Orange County），以及洛杉磯東方的「內陸帝國」（Inland Empire），這個地區以聖伯納地諾市（San Bernardino）及河濱市（Riverside）為中心。

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消防人員與專家昨天告訴CNN，聖安娜焚風可能朝西吹向海岸，將火苗往已被燒毀的土地吹，如此將有助抑制火勢。

國家氣象局指出，下週末前氣溫將下降、溼度上升、風速減緩，下週末甚至有可能降下小雨。（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1140112

#國家氣象局
#洛杉磯
#洛杉磯野火
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