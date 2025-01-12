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加州野火肆虐 專家：天候改變前幾乎不可能撲滅火勢
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加州野火肆虐 專家：天候改變前幾乎不可能撲滅火勢

2025/1/12 19:53（1/12 20:19 更新）
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（中央社製圖）
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（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）美國南加州遭數場大型野火肆虐，消防人員仍在努力救火。專家稱在天候條件改變前，「基本上不可能」撲滅火勢。而回顧加州過往大型野火，有利天氣也是最終控制住火勢的原因。

「今日美國報」（USA Today）引述加州森林防火廳（CalFire）說法報導，截至今天中午，肆虐洛城西緣的「太平洋斷崖大火」（Pacific Palisades Fire）火災控制率僅有11%；洛杉磯東緣的「伊頓大火」（Eaton Fire）控制率為15%。

洛杉磯北部塢蘭山莊（Woodland Hills）的「肯尼斯大火」（Kenneth Fire）截至今天下午的控制率為80%；希爾馬社區（Sylmar）的「赫斯特大火」（Hurst Fire）則為76%。

洛杉磯郡（Los Angeles County）北部的「利迪亞大火」（Lidia Fire）今天上午已完全受控；而8日晚間在好萊塢山莊（Hollywood Hills）竄燒的「日落大火」（Sunset Fire）9日下午控制率即達100%。

根據加州森林防火廳，控制率是指整個火場外圍被某個界線圍住的百分比，且這道界線被認為可遏制火勢蔓延。界線可能是自然地物，例如河川或全面移除植被的空地，也可能是人為部署的消防水線。只要火勢尚未完全撲滅，就可能越過界線。

當火勢越過控制線的威脅不復存在時，才能稱火災已經「受到控制」。

現在除了鄰近的7個州和美國聯邦政府，加拿大也派遣人力至加州馳援，空中團隊朝山丘的火勢噴灑水和阻燃劑，地面工作人員則手持工具和水管管線試著撲滅火勢。

南加州秋冬季節從內陸吹向海洋的離岸風俗稱「聖安娜焚風」（Santa Ana Winds），是野火肆虐的主要因素。除了風勢強勁，也特別乾燥。

美國「財經內幕」（Business Insider）日前報導，英國斯旺西大學（Swansea University）專長野地火災科學的教授多爾（Stefan Doerr）表示，在對抗野火這方面，加州消防員的訓練及裝備在全球可說是名列前茅。

然而此時風勢極度強勁，又同時有多場大火肆虐，在助長大火的風勢減弱前，「基本上不可能撲滅這種規模的火災」。

近年來加州飽受野火肆虐。2020年8月發生在加州北部海岸山脈（Coast Range）的8月複合大火（August Complex Fire）燒掉近42萬公頃，是加州歷來最嚴重的野火。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），8月複合大火源於門多西諾國家森林（Mendocino National Forest）一系列由雷擊引發的野火。消防人員共耗費87天才將火勢完全控制下來。由於火場地處偏僻，沒有平民死亡，但有1名消防人員殉職，另有約935棟建築物被毀。

當年是因為下了幾場小雨，加上天候轉為有利，消防人員和飛機才得以在11月中旬控制絕大部分火勢。

2021年7月在加州北部爆發的迪克西大火（Dixie Fire）則是加州史上第2大野火。根據哥倫比亞廣播公司新聞網，迪克西大火延燒104天、摧毀近39萬公頃後才被完全控制下來。這場大火是因樹木接觸到太平洋瓦斯電力公司（Pacific Gas and Electric Company）的電線而起。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）分析，迪克西大火停止蔓延，除了天候突然轉變、有利滅火，也得歸功於當地進行「策略燒除」（prescribed burn）的歷史，這種做法有助在野火來襲前，提前清除可作為燃料的乾燥植被。

2018年7月在北加州爆發的門多西諾複合大火（Mendocino Complex Fire）是加州史上第3大野火，總共燒毀約18.6萬公頃的土地，持續161天才完全受控。

哥倫比亞廣播公司新聞網指出，門多西諾複合大火由河流大火（River Fire）和牧場大火（Ranch Fire）組成，其中河流大火成因不確定，牧場大火則是意外引發，而大火最終獲得控制也與天候有關。這場野火總共吞噬280棟建築物，並造成1名消防人員殉職。

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加州史上最致命且最具破壞性的野火則是2018年11月的坎普大火（Camp Fire）。根據哥倫比亞廣播公司新聞網，這場大火延燒17天，北加州天堂鎮（Paradise）95%慘遭祝融。火災共奪走85人性命，並摧毀近1萬9000棟建築物。

當年野火熄滅前降下大雨，雖有助撲滅剩餘火勢，但也導致救難人員更難搜尋遺體。而根據調查野火的公開報告，太平洋瓦斯電力公司疏於維護電線，任由1處老舊電線劣化，因而引發這場森林野火。（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1140112

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