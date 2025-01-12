洛杉磯野火增至16死 消防人員持續奮力控制火勢
2025/1/12 18:30（1/12 18:40 更新）
（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）美國加州洛杉磯野火肆虐，已增至16人喪生。由於風勢變大，火勢蔓延至先前未受影響的地區，消防人員昨天持續奮戰到深夜，試圖控制火勢。
法新社報導，目前已確認有16人命喪火窟。大火肆虐整個洛杉磯市，將當地社區燒成一片焦土，數以千計的消防人員和數以百萬計加州居民面臨嚴峻考驗。
透過 Google News追蹤中央社
儘管消防當局努力救火，包括執行空中滅火任務，「斷崖大火」（Palisades Fire）的延燒範圍仍持續擴大，不只向東燒向擁有無價收藏品的「蓋提中心」（Getty Center）藝術博物館，還向北延燒至人口稠密的聖費南多谷（San Fernando Valley）。
加州州長紐松（Gavin Newsom）7日稍早在洛杉磯地區視察災情，並宣布加州進入緊急狀態，以因應救災。洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）也宣布洛杉磯市進入緊急狀態。（譯者：洪啓原/核稿：施施）1140112
- 洛杉磯野火增至16死 消防人員持續奮力控制火勢2025/01/12 18:30
- 2025/01/12 16:57
- 2025/01/12 16:13
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
洛杉磯野火肆虐動物湧入收容所 獸醫志工齊伸援