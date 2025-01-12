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洛杉磯野火延燒 太平洋斷崖高級社區遭祝融吞噬淪廢墟

2025/1/12 16:13（1/12 16:33 更新）
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洛杉磯太平洋斷崖社區遭野火肆虐，街上滿目瘡痍。（路透社）
洛杉磯太平洋斷崖社區遭野火肆虐，街上滿目瘡痍。（路透社）
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（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）在加州具強大破壞力的野火吞噬當地之前，洛杉磯西側的「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）社區豪宅林立，家家戶戶的屋前都是綠意盎然、精心維護的景觀，當地還有多間備受歡迎的咖啡館與精品店。

路透社報導，洛杉磯野火將太平洋斷崖社區的大部分建物夷為焦土。路透社影音記者10日走訪當地，重新查看1對YouTube旅遊網紅夫妻去年在此拍攝的徒步觀光路線。徵得同意後，記者複製了他們的影片。

原始影片拍攝於去年5月，畫面可見日落大道（Sunset Boulevard）的「斷崖村」（Palisades Village）購物中心，內有星巴克（Starbucks）等咖啡館。如今這座風格優雅的白色建築物已經付之一炬，被濃煙燻得焦黑，外面的棕櫚樹一片光禿，天空昏暗泛黃。

周圍的街道上，一棟棟房屋倒塌，焦黑的殘骸上零星散落陶製屋瓦。部分依然矗立的混凝土門後方只見一片廢墟。

「斷崖大火」7日爆發以來已延燒逾2萬英畝，火勢截至今天僅有11%受到控制，社區的強制疏散令仍未解除。在洛杉磯其他地區，有些火勢的規模與斷崖大火相差無幾，目前已造成至少11人喪生，數以千計建築物被毀。

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本月10日，斷崖社區仍可見消防員四散各處，路邊有零星的幾隻烏鴉。一戶人家外的走道上放著輪椅，不過已被燒到僅剩焦黑的鋼架。

在風景優美的斷崖角（Point at the Bluffs），原本能飽覽一望無際的海景與蜿蜒的太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway），不過現在一眼望去盡是斷垣殘壁。數十間面向海灘、相對便宜的移動式房屋，現在已變成一排瓦礫。（譯者：屈享平/核稿：施施）1140112

#洛杉磯
#野火
（中央社製圖）
（中央社製圖）
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