洛杉磯野火肆虐 撤離家園居民面臨哄抬物價問題

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（中央社聖塔蒙尼加12日綜合外電報導）美國加州洛杉磯近郊高級社區「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）遭野火肆虐5天後，當地居民李柏曼迫切需要找到住處，但無良房東抬高租金，讓租屋成為難題。

法新社報導，野火從1月7日起席捲大洛杉磯地區，將許多社區夷為平地，城市內大片區域也化為灰燼，造成的死亡總數已達16人，相關當局已下令逾15萬民眾撤離家園。

大火燒毀洛杉磯近郊高級社區「太平洋斷崖」，當地在上週以前仍是全美最令人嚮往的不動產標的之一，比利克里斯托（Billy Crystal）及凱特貝琴薩（Kate Beckinsale）等好萊塢名人就住在該社區。

收入高於平均的當地居民被迫離開家園，這似乎吸引了投機人士，他們從災民的痛苦中看到賺錢機會。

現年50歲的造型師李柏曼（Maya Lieberman）告訴法新社：「物價被哄抬到已經失控，令人震驚。找不到我們可去之處。」

類似的明顯哄抬物價故事比比皆是，被迫離開家園的電視製作人史密斯（Alex Smith）表示：「我有朋友在洛杉磯以外的地方預訂一家飯店，當他們抵達那裡時，卻被要求支付更高的價格。」

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這種刻薄作法引起加州檢察長邦塔（Rob Bonta）的憤怒，他昨天警告法律禁止這種行徑。

邦塔告訴記者：「哄抬物價是非法的，我們不會容忍這種行為。我們將追究責任，我們會起訴。」他還說，被判有罪的人可能入獄一年。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1140112