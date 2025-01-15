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援助野火災情 洛杉磯職業球隊義賣LA Strong T恤熱銷

2025/1/15 10:34（1/15 10:48 更新）
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洛杉磯12支職業運動隊伍共同推出LA Strong字樣T恤、帽T義賣，援助野火災情。（圖取自instagram.com/fanatics）
洛杉磯12支職業運動隊伍共同推出LA Strong字樣T恤、帽T義賣，援助野火災情。（圖取自instagram.com/fanatics）
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（中央社記者林宏翰洛杉磯14日專電）洛杉磯12支職業運動隊伍援助野火災情，除了合捐800萬美元（約新台幣2.6億元）之外，共同推出LA Strong字樣T恤、帽T義賣，已售出3萬件。

洛杉磯是體育大城、職業運動重鎮，包括職棒大聯盟MLB的道奇隊、天使隊和職籃NBA的湖人隊、快艇隊等12支職業運動隊伍13日宣布，將合捐800萬美元，分配給多個公益團體。

職棒MLB道奇主場（Dodger Stadium）、美式足球NFL公羊隊和電光人隊主場SoFi體育場、職業足球洛杉磯隊主場BMO體育場17日將舉行賑災活動，發放物資給災民。

12支職業隊之外，加上加州大學洛杉磯分校（UCLA）、南加大（USC）、洛杉磯奧運（LA28）與一支新成立的職業高爾夫球隊總共16支隊伍也一起推出義賣商品。

16支運動隊伍與周邊商品製造商Fanatics合作，推出LA Strong（洛杉磯堅強）字樣搭配不同隊伍隊徽的上衣，義賣所得全數捐給紅十字會與洛杉磯消防局基金會。

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LA Strong義賣的上衣有短袖T恤及長袖帽T。短袖T恤均為黑色，售價35美元（約新台幣1163元），長袖帽T分為黑色與白色，黑色售價75美元（約新台幣2493元）、白色售價150美元（約新台幣4986元）。

據報導，LA Strong義賣開跑以來，已經賣出3萬件，占據Fanatics網站上的最受歡迎商品。（編輯：陳慧萍）1140115

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