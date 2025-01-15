專家看洛杉磯野火衝擊 對全美經濟影響有限

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（中央社洛杉磯14日綜合外電報導）經濟學家表示，洛杉磯地區災難性大火可能會在短期內對美國經濟造成溫和的壓力，但不太可能讓強勁的成長動能脫軌。

路透社報導，預測人士認為，火災對財產的破壞、對就業市場的干擾，可能會造成通膨上升的壓力，同時也會減緩經濟成長、溫和抑制企業招聘，但這規模不足以大到從根本上改變經濟前景。

摩根大通（J.P. Morgan）經濟學家賴恩哈特（Abiel Reinhart）說：「洛杉磯野火正在發展成為美國史上代價最高的氣候災難，既因為它的規模，也因為它摧毀了高價住宅房地產。」

賴恩哈特提到，經濟損失估計在2500億美元範圍內，超過了卡崔娜颶風（Katrina）的損失。

他說：「我們認為這對美國國內生產毛額（GDP）的成長、對就業與通膨的短期影響將是微小的。」相較之下，2023年美國GDP接近30兆美元。

高盛（Goldman Sachs）的經濟學家對此表示贊同，並說以往自然災害提供了預測未來的線索。

他們預測，假設重建相關活動不能抵銷衝擊，將會拉下第1季經濟成長0.2個百分點。

分析也預測，由於只約0.5%的加州居民受到某種形式的撤離命令，因此火災可能導致1月就業成長減少1.5萬個到2.5萬個職位，對於美國在12月新增2.56萬個就業機會來說，是相對溫和的影響。

高盛（Goldman Sachs）分析師認為，火災也不會立即提高失業救濟金的申請。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師大致也持相同看法，預計加州火災將拖累就業創造2萬到4萬個職位。他們指出，以剔除食品和能源成本後的消費者物價指數來衡量的通膨壓力，可能因火災影響而提高4到9個基點。

摩根士丹利分析師指出：「這一衝擊似乎主要影響核心商品價格，特別是二手車和新車...我們發現，在類似火災之後，二手和新車的通膨都有所上升，而非汽車類的商品，似乎沒有受到顯著影響。」

摩根大通的賴恩哈特表示：「我們預計租金、建材和住宅建設勞動力，將面臨局部上升壓力，但對全美的影響有限。」

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隨著美國經濟在2025年進入強勁的成長期和持續的高通膨水準，加州火災對全美經濟影響相對有限。

分析師說，雖是如此，隨著美國總統當選人川普即將再次入主白宮，在他主張提高關稅、普遍驅離無照移民之下，這場災難仍加劇了原本已高度的不確定性。（譯者：紀錦玲/核稿：陳政一）1140115