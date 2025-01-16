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台僑房屋焚毀仍當志工 洛杉磯市長：LA精神典範

2025/1/16 07:40（1/16 08:23 更新）
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台灣僑胞吳如真（左）住家遭到洛杉磯野火焚毀，仍為慈濟當志工，洛杉磯市長巴斯（右）視察「災難復原中心」時特別上前慰問，並在記者會上公開稱吳如真是「洛杉磯精神的典範」。（慈濟提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真114年1月16日
台灣僑胞吳如真（左）住家遭到洛杉磯野火焚毀，仍為慈濟當志工，洛杉磯市長巴斯（右）視察「災難復原中心」時特別上前慰問，並在記者會上公開稱吳如真是「洛杉磯精神的典範」。（慈濟提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真114年1月16日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯15日專電）台灣僑民吳如真的44年住家遭野火焚毀，仍在第一線擔任志工，洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）公開稱讚「這就是洛杉磯精神的最佳典範。」

巴斯昨天探訪設在加州大學洛杉磯分校（UCLA）的「災難復原中心」（Disaster Recovery Center），在慈濟攤位上慰問志工吳如真。吳如真是「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）社區居民，44年家園在這次野火當中燒毀。

巴斯今天在洛杉磯郡及市政府舉行的聯合記者會上，宣布救災的因應計畫之外，提到昨天與吳如真的見面，令她很感動。

巴斯表示，「我一定要跟你們說，最感動的是我見了一個來自太平洋斷崖的女士，她在斷崖住超過40年，她失去了家園，現在暫住女兒家裡。」

巴斯說，「我問她，你是來尋求什麼幫助。她說，不是來尋求幫助，她是來當志工的。」

巴斯表示，「這正是洛杉磯精神的典範，無私而且堅毅。這樣的精神，會帶著我們度過這場火災，重建家園。」

為服務洛杉磯野火受災居民，聯邦政府、加州、洛杉磯郡及市政府14日起設立兩處「災難復原中心」，整合政府與民間資源。

災難復原中心有政府機關、民間組織擺攤，整合服務災民辦理各項補助、補發證件、申請保險理賠、法律諮詢、領取救援物資等。

慈濟與紅十字會、救世軍等多個公益組織都在「災難復原中心」設立攤位。志工需要經過「聯邦緊急事故管理署」（FEMA）教育訓練，為災民提供跨組織的整合服務。

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吳如真日前接受中央社記者訪問時，表示雖然房屋遭到焚毀，但她知道有許多比她更需要幫助的人們，等著各界伸出援手，因此她仍到第一線擔任志工。

慈濟志工張天駿向中央社記者表示，吳如真長期擔任慈濟志工，洛杉磯地區的急難救助、留學生遇上困難，她總是會出現在現場，同時也是慈濟與駐洛杉磯台北經濟文化辦事處的重要聯絡人。（編輯：陳慧萍）1140116

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美國聯邦緊急事故管理署（FEMA）整合加州、洛杉磯郡及市政府設立「災難復原中心」，整合政府機構與民間組織，提供災民辦理各項補助、補發證件、申請保險理賠、法律諮詢、領取救援物資等。（慈濟提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真114年1月16日
美國聯邦緊急事故管理署（FEMA）整合加州、洛杉磯郡及市政府設立「災難復原中心」，整合政府機構與民間組織，提供災民辦理各項補助、補發證件、申請保險理賠、法律諮詢、領取救援物資等。（慈濟提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真114年1月16日
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