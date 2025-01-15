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野火肆虐洛杉磯後粉紅一片 噴灑阻燃劑效果受關注

2025/1/15 18:38（1/15 19:03 更新）
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美國洛杉磯曼德維爾峽谷大火燃燒時，一名消防員12日站在覆蓋著阻燃劑的山坡上。（路透社）
美國洛杉磯曼德維爾峽谷大火燃燒時，一名消防員12日站在覆蓋著阻燃劑的山坡上。（路透社）
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（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）在肆虐洛杉磯部分地區的熊熊野火上方，出現一幅不協調的景象：消防飛機在森林、房屋、汽車和可能位在野火路徑上的任何其他物體上，噴灑鮮紅色和粉紅色的漿液。

法新社報導，這種在灰色煙霧和燒焦的地貌中顯得格外鮮豔的物質是阻燃劑--其中一大部分是一種名為Phos-Chek的產品，自1960年代以來一直被美國農業部林務署（US Forest Service）使用。

直升機公司HeliQwest飛行員、現年53歲的科爾霍恩（Jason Colquhoun）說：「你很容易看到它...這是令人驚奇的東西。」HeliQwest是一家專門滅火的包機直升機公司。

但南加州大學（University of Southern California）土木與環境工程副教授馬克理（Daniel McCurry）說，過去一週Phos-Chek以「前所未有」的規模灑向住宅區。

這就引出一個很大的問題：它有多安全？

由防火設備供應商Perimeter Solutions銷售，它主要是磷酸銨（ammonium phosphate）的混合物，也就是一種常見的肥料；再加上氧化鐵（iron oxide）等添加劑，也就是鐵鏽，使其呈現顏色。

科爾霍恩解釋，Phos-Chek的明亮的色調有助於飛行員確保火場周圍的防火線重疊且不間斷。

當法新社記者問科爾霍恩噴灑Phos-Chek對於滅火是否有效時，他興奮地回答：「哦，是的。」

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不過，馬克理引述一名前消防員的話說，在高強度的火災中Phos-Chek「沒多大用處」，並表示加劇洛杉磯火勢的大風可能限制Phos-Chek的有效性。

林務署說，該署僅使用「符合環保署標準，對包括人類在內的哺乳動物和水生物種『幾乎無毒』的阻燃劑」。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1140115

#法新社
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#野火
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