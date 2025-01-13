澤倫斯基向洛杉磯伸援 提議派烏克蘭消防員助滅野火

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（中央社基輔12日綜合外電報導）遭野火大肆破壞的美國加州洛杉磯市正疲於應付新的大火，烏克蘭總統澤倫斯基今天提議提供援助，表示烏克蘭消防員可以「幫助美國人拯救生命」。

法新社報導，致命大火席捲美國第二大城市洛杉磯，不到1週就造成至少24人死亡，多個社區化為一片焦土，數千人無家可歸。

隨著強烈陣風助長火勢並使餘燼復然，洛杉磯情況恐急劇惡化。消防員警告，野火可能從現有焚燒地區移到新的區域。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今晚表示，他已指示烏克蘭內政部長「做好準備，讓我們的救難人員可能參與對抗加州野火」。

澤倫斯基在社群媒體平台X上發布的一段影片中說：「那裡的情況極其困難，而烏克蘭人可以幫助美國人拯救生命。」

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澤倫斯基透露，援助「現正協調中」，「150名我方消防員已經做好準備」。

美國在總統拜登（Joe Biden）領導下一直是烏克蘭最大的戰時支援方。自從俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭後，美國提供了基輔價值650億餘美元的軍事援助。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1140113