洛杉磯野火肆虐 南加州電力公司疑釀災挨告

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（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）愛迪生國際公司（Edison International）旗下的南加州愛迪生公司（SCE）今天挨告，法院文件指出，其電氣設備被控引發目前肆虐美國洛杉磯地區的一場嚴重野火。

路透社報導，過去一週來肆虐南加州部分地區的野火，可能引發數百起、甚至數千起索賠訴訟，上述案件似是第一批與洛杉磯野火相關的訴訟。

這些向洛杉磯高等法院提起的訴訟，以巴沙迪納地區（Pasadena）伊頓大火（Eaton Fire）所燒毀資產的所有人、租戶、企業主及其他相關人士為代表。

洛杉磯野火自7日爆發以來，已造成至少24人喪生，逾9萬居民被迫逃離家園。當局說，有20多人下落不明。

訴狀中援引多名目擊者的證詞和供圖，內容顯示，火苗似乎是從南加州愛迪生公司所屬一座輸電塔底部竄出，在風力強勁的「聖安娜焚風」（Santa Ana wind）助長下，火勢迅速蔓延開來。

其中一件訴訟也提到，美國廣播公司新聞網（ABC News）地方電台受訪者托恩（Brendan Thorn）表示，他住在伊頓峽谷（Eaton Canyon）附近，在火苗竄出不久後，他看到電塔周圍出現「齊膝一般高」的火勢。

有些訴訟還引用了電力監控公司Whisker Lab的數據指出，在火災發生前，當地電網曾多次出現可能引起火花的斷電現象。

這些訴訟指出，火災發生時，愛迪生公司在當地的基礎設施仍在輸送電力。

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而南加州愛迪生公司8日表示，在通報發生野火的時間點之前，位於伊頓峽谷西側的配電線路就已斷電。

南加州愛迪生公司未立即回覆路透社有關訴訟的置評要求。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1140114