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洛杉磯野火肆虐3處火勢失控 好萊塢明星家園焚毀落淚

2025/1/9 22:59
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（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）美國加州洛杉磯野火今天持續肆虐，火勢延燒至好萊塢山莊，當局指出至少有3處火勢仍未獲控制，有好萊塢明星描述家園慘況和親人支持時落淚。

路透社報導，洛杉磯郡（Los Angeles County）至少有6場野火正在不同地方燃燒，其中有3場大火被當局列為「控制程度0%」，分別是位在洛杉磯市東、西兩側的大火及火勢較小的日落大火（Sunset Fire），後者位在好萊塢大道（Hollywood Boulevard）上星光大道（Walk of Fame）上方的好萊塢山莊（Hollywood Hills）。

男星比利克里斯托（Billy Crystal）與妻子珍妮絲（Janice）宣布，他們從1979年入住至今、位於加州太平洋斷崖（Pacific Palisades）的房屋已經毀於一旦。他們說：「我們當然傷心難過，但在孩子和友人的愛支持下，我們會撐過去。」

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美國名媛芭莉絲．希爾頓（Paris Hilton）在電視直播中看著她位在馬利布（Malibu）的濱海豪宅被「燒得精光」，她表示自己「心碎程度難以言喻」。

曾榮獲艾美獎（Emmy Awards）的男星詹姆斯伍德（James Woods）接受電視採訪時說出自己逃離大火的經歷，「前一天還在游泳池游泳，隔天一切都沒了」。他說到一名姪女「拿出她的雪怪小撲滿要幫助我們重建家園」時，不禁流下淚來。（譯者：洪啓原/核稿：張正芊）1140109

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