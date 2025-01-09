洛杉磯野火擴散快又急 居民：像世界末日場景

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（中央社記者林宏翰洛杉磯8日專電）在強勁又乾燥的焚風助長下，洛杉磯地區7日起多處發生野火災情；居民向中央社記者表示，野火擴散快又急，「好像身處世界末日。」

近年罕見的強風現象，造成洛杉磯地區受到3處野火包圍，受災的民宅與商家多達1100戶，至少2人死亡。

野火大面積焚燒，煙霧籠罩天空，使得南加州今天大多數空氣品質惡劣。儘管是晴朗天氣，天色呈現陰暗昏黃，就算不是野火災區，馬路上也到處都是強風吹斷的樹枝。

美國加州洛杉磯地區遭遇多年少見的強風警報，公園裡的大樹造到強風吹倒。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年1月9日

中央社記者今天深入災區，在住宅區內可以看見仍有火舌竄出，消防人員努力控制火勢，以免災情擴大。一整個遭到焚毀的街區，只剩下磚造的壁爐，可見過去是住家客廳，其餘一片灰黑的灰燼，有如戰場。

記者訪問一戶在強制疏散區的人家，女主人蓋爾（Gail）與家人回到屋中，收拾物品。他們一家昨晚疏散到安全地帶，今天回到家中，很感激屋子還在。家人想辦法向隔牆的火場灑水，盡量撲滅餘燼，以免延燒到自己的房子。

蓋爾表示，從昨晚至今，非常疲倦，非常累，很感謝自己的房子還在。他們只能祈禱風勢不要再起，「但這也不是我們可以控制的。」

24歲的女生弗拉戈索（Lolly Fragoso）是巴沙迪納居民，她向中央社記者表示，她在南加州長大，對野火並不陌生，但這次是她有生以來與野火最接近一次，「感覺就好像身處啟示錄的世界末日場景。」

弗拉戈索回顧昨晚，當她下班開車在高速公路上，看到山上全部著火，「場面非常瘋狂」；再晚一點，能見度更大幅下降，四周都被濃煙籠罩。

她形容，在當地居住成長24年來，從來沒有見過這樣的場景，除了火災現場，周邊的市鎮如聖蓋博（San Gabriel）、阿凱迪亞（Arcadia），都被焚燒造成的煙霧籠罩，有的地區暫時停電，就像鬼城一樣。

南加州的大洛杉磯地區7日起遭遇近年來最嚴重的強風警報，最快陣風可達時速100英里（約160公里）。這種從內陸的沙漠地區吹向海洋的焚風極度乾燥，到8日為止造成3處野火災情。

位於西邊鄰近海灘的豪宅區「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）的野火範圍最大，從7日早晨發生火警，8日午間已擴散達1萬5800英畝（約6394公頃），面積大約是台北市的1/4。

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洛杉磯東邊郊區的伊頓峽谷（Eaton Canyon）在7日晚間發生野火，隨後波及附近城鎮艾塔迪那（Altadena）和巴沙迪納（Pasadena）民宅，焚燒面積達1萬英畝（約4000公頃），面積約兩個陽明山國家公園。

美國總統拜登（Joe Biden）7日晚間聲明，表示密切關注災情。加州州長紐松（Gavin Newsom）7日親赴洛杉磯地區視察災情，宣布進入緊急狀態。洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）也宣布洛杉磯市進入緊急狀態。（編輯：陳慧萍）1140109

美國加州洛杉磯地區野火波及民宅，居民看著焚燒的房屋束手無策。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年1月9日

美國加州洛杉磯地區野火波及民宅，木造房屋遭到火舌肆虐之後，只剩一片灰燼。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年1月9日

美國加州洛杉磯地區野火肆虐，附近城鎮籠罩煙霧，空氣品質惡劣。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年1月9日