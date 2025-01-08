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乾燥焚風造成多處野火 洛杉磯進入緊急狀態

2025/1/8 13:33（1/8 13:51 更新）
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美國洛杉磯的豪宅區「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）火災，周邊區域的民眾駐足觀看。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年1月8日
美國洛杉磯的豪宅區「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）火災，周邊區域的民眾駐足觀看。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年1月8日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯7日專電）美國南加州遭遇10多年最嚴重的強風襲擊，乾燥風勢造成多處野火蔓延。加州州長及洛杉磯市長都對此宣布緊急狀態。

國家氣象局（National Weather Service）今天針對南加州地區發出「紅旗警告」，各地風勢強勁，在洛杉磯郡最快風速可達時速100英里（約160公里）。

在南加州，秋冬季節從內陸吹向海洋的離岸風，俗稱聖安娜焚風（Santa Ana Winds），是野火肆虐的主要因素。除了風勢強勁之外，又特別乾燥，今天在洛杉磯郊區發生野火的艾塔迪那（Altadena）相對溼度僅20%。

國家氣象局（National Weather Service）形容，這場襲擊南加州的風暴恐「危及生命」、「極端」、「具破壞力」。

今天上午在靠近海灘的「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）豪宅區發生火警，在強勁風勢的影響下，形成野火災情，整天延燒下來波及1000多公頃土地，3萬多人緊急疏散。

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美國總統拜登（Joe Biden）今天晚間發出聲明，表示密切關注災情。加州州長紐松（Gavin Newsom）今天稍早在洛杉磯地區視察災情，宣布進入緊急狀態，以因應救災。洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）也宣布洛杉磯市進入緊急狀態。

強風席捲南加州，各地陸續傳出災情，太平洋斷崖的野火之外，在洛杉磯市東邊郊區的艾塔迪那也有一場野火延燒，面積約80公頃。強風吹襲之下，各地多處路樹折斷，阻礙交通。（編輯：唐佩君）1140108

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