洛杉磯野火釀死好萊塢居民獲令撤離 奧斯卡入圍名單延後公布

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（中央社好萊塢8日綜合外電報導）美國加州洛杉磯好萊塢大道（Hollywood Boulevard）距離僅幾百公尺之處爆發新的野火火勢，當局下令好萊塢核心地帶居民盡速撤離。奧斯卡主辦單位也宣布延後公布入圍名單。

法新社報導，洛杉磯消防局在社群媒體上發文指出：「（火勢）對生命構成立即威脅。這是一項合法命令，請立即撤離。這塊地區已依法對大眾關閉。」貼文還附上一張地圖，標示出受影響的地區。

洛杉磯周圍的野火今天延燒至好萊塢山莊（Hollywood Hills），當地先前已發生5場火災，導致至少5人喪生、數以百計房屋被摧毀，且讓消防資源與供水系統達到極限。

據路透社報導，受乾燥且強度有如颶風的強風影響，火勢迅速蔓延，從昨天開始近乎失控地在乾旱地區擴散。當局已下令超過10萬名居民撤離家園。

洛杉磯消防局局長克勞里（Kristin Crowley）在記者會上表示，好萊塢山莊今天晚間發生新一起火災，迫使更多居民撤離，也使得洛杉磯郡內目前燃燒中的野火增至6起，根據加州官員說法，其中5起火勢完全無法受控。

根據加州官員說法，除一起火災外，其餘火災都尚未受到控制，其中包括洛杉磯東側與西側的兩起大火，這兩起火災在今晚入夜時仍持續延燒。

美國加州洛杉磯野火，火勢蔓延迅速。（路透社）

加州森林防火廳（Cal Fire）指出，位於好萊塢山莊的「日落火災」（Sunset Fire）燃燒面積今天在短短幾分鐘內擴展至約8公頃。

洛杉磯消防局已針對南至好萊塢大道、北至穆荷蘭大道（Mulholland Drive）、東至101高速公路以及西至桂冠峽谷大道（Laurel Canyon Boulevard）地區發布撤離令，這些地點涵蓋許多知名演藝圈人士的住家。

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這塊區域也包括奧斯卡金像獎頒獎典禮舉行地點杜比劇院（Dolby Theater）。奧斯卡頒獎典禮主辦單位美國影藝學院（AMPAS）表示，受到火災影響，原訂17日公布的奧斯卡入圍名單將延至19日揭曉。

儘管相較於其他火災，日落火災規模較小，但火勢已逼近好萊塢大道與星光大道（Walk of Fame）；若火勢越過101高速公路，將危及山丘上的好萊塢標誌與格里菲斯天文台（Griffith Observatory）。（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1140109