加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
洛杉磯野火釀死好萊塢居民獲令撤離 奧斯卡入圍名單延後公布
首頁 / 國際
洛杉磯野火
新聞專題
洛杉磯野火1/8
首頁 / 國際

洛杉磯野火釀死好萊塢居民獲令撤離 奧斯卡入圍名單延後公布

2025/1/9 15:07（1/9 15:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
在強勁又乾燥的焚風助長下，洛杉磯野火成災。位於好萊塢山莊的「日落火災」燃燒面積8日在短短幾分鐘內擴展至約8公頃。（路透社）
在強勁又乾燥的焚風助長下，洛杉磯野火成災。位於好萊塢山莊的「日落火災」燃燒面積8日在短短幾分鐘內擴展至約8公頃。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社好萊塢8日綜合外電報導）美國加州洛杉磯好萊塢大道（Hollywood Boulevard）距離僅幾百公尺之處爆發新的野火火勢，當局下令好萊塢核心地帶居民盡速撤離。奧斯卡主辦單位也宣布延後公布入圍名單。

法新社報導，洛杉磯消防局在社群媒體上發文指出：「（火勢）對生命構成立即威脅。這是一項合法命令，請立即撤離。這塊地區已依法對大眾關閉。」貼文還附上一張地圖，標示出受影響的地區。

洛杉磯周圍的野火今天延燒至好萊塢山莊（Hollywood Hills），當地先前已發生5場火災，導致至少5人喪生、數以百計房屋被摧毀，且讓消防資源與供水系統達到極限。

據路透社報導，受乾燥且強度有如颶風的強風影響，火勢迅速蔓延，從昨天開始近乎失控地在乾旱地區擴散。當局已下令超過10萬名居民撤離家園。

洛杉磯消防局局長克勞里（Kristin Crowley）在記者會上表示，好萊塢山莊今天晚間發生新一起火災，迫使更多居民撤離，也使得洛杉磯郡內目前燃燒中的野火增至6起，根據加州官員說法，其中5起火勢完全無法受控。

根據加州官員說法，除一起火災外，其餘火災都尚未受到控制，其中包括洛杉磯東側與西側的兩起大火，這兩起火災在今晚入夜時仍持續延燒。

美國加州洛杉磯野火，火勢蔓延迅速。（路透社）
美國加州洛杉磯野火，火勢蔓延迅速。（路透社）

加州森林防火廳（Cal Fire）指出，位於好萊塢山莊的「日落火災」（Sunset Fire）燃燒面積今天在短短幾分鐘內擴展至約8公頃。

洛杉磯消防局已針對南至好萊塢大道、北至穆荷蘭大道（Mulholland Drive）、東至101高速公路以及西至桂冠峽谷大道（Laurel Canyon Boulevard）地區發布撤離令，這些地點涵蓋許多知名演藝圈人士的住家。

google news透過 Google News追蹤中央社

這塊區域也包括奧斯卡金像獎頒獎典禮舉行地點杜比劇院（Dolby Theater）。奧斯卡頒獎典禮主辦單位美國影藝學院（AMPAS）表示，受到火災影響，原訂17日公布的奧斯卡入圍名單將延至19日揭曉。

儘管相較於其他火災，日落火災規模較小，但火勢已逼近好萊塢大道與星光大道（Walk of Fame）；若火勢越過101高速公路，將危及山丘上的好萊塢標誌與格里菲斯天文台（Griffith Observatory）。（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1140109

延伸閱讀
洛杉磯野火肆虐史上破壞力最強 至少5死逾10萬人急撤洛杉磯野火災民暫住會議中心 寵物上百隻湧入收容所影／洛杉磯野火擴散快又急 居民：像世界末日場景影／洛杉磯野火燒毀千棟建築釀死傷 影視名人倉皇撤離
洛杉磯野火
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
洛杉磯野火延燒 拜登取消出訪義大利
60
更多編輯台推薦新聞：