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加州野火肆虐 外交部：部分僑民撤離安全無虞

2025/1/9 18:19
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（中央社記者楊堯茹台北9日電）美國加州洛杉磯野火肆虐，造成至少5人死亡，10萬多名民眾撤離，總統拜登已宣布加州進入聯邦緊急狀態。外交部今天表示，外交部及駐洛杉磯辦事處正密切掌握災情動態，並與當地僑團保持聯繫。

美聯社報導，太平洋斷崖大火（Pacific Palisades Fire）是洛杉磯市史上破壞力最強的野火，估計摧毀約1000棟建築物。拜登（Joe Biden）8日宣布加州進入聯邦緊急狀態，將提供經費和資源協助對抗野火。

外交部下午發布新聞稿指出，外交部及駐洛杉磯辦事處正密切掌握災情動態，並與當地僑團保持聯繫，部分住家鄰近災區的僑民已先行撤離至安全地區，人身安全無虞，駐處將持續追蹤並提供受災國人及僑胞必要協助。

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外交部說明，目前南加州多區陷入中度乾旱，加上風勢強勁導致山火蔓延情勢更為嚴峻，美國國家氣象局（National Weather Service）已針對該地區發布「紅旗警告」，外交部提醒旅外民眾注意個人安全，提高警覺並避免前往災區。

外交部提醒，民眾在該地區若遭遇緊急危難，請立即與當地執法機關或駐外館處聯繫，可撥打駐洛杉磯辦事處緊急聯絡電話：+1-213-923-3591。或請國內親友撥打免付費「旅外國人緊急服務專線」：0800-085-095，以即時獲得必要協助。（編輯：張若瑤）1140109

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