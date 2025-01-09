洛杉磯野火失控13萬人急撤 好萊塢斷崖大火毀明星豪宅損失估上兆[影]

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（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）加州洛杉磯野火迅速蔓延至好萊塢大道上方山丘，威脅當地一些最熱門景點。消防員仍在努力控制另2場大火，火勢已造成5人死亡、13萬人被迫撤離，多名好萊塢明星也淪為受災戶。

美聯社報導，沿著好萊塢大道（Hollywood Boulevard）的星光大道（Walk of Fame）上充滿匆忙人群，中國戲院（TCL Chinese Theatre）和杜莎夫人蠟像館（Madame Tussauds）好萊塢分館附近的街道則交通擁塞，空中警報聲響徹雲霄，頭頂消防直升機低空飛過前往撲滅不到2公里遠的火勢。有人拖著行李離開旅館，也有人走向大火用手機拍下畫面。

洛杉磯郡的伊頓大火（Eaton Fire）和斷崖大火（Palisades Fire）已摧毀了合計近2000間房屋、商家和其他建築，數字預期還會攀升。目前為止的5死是伊頓大火造成。

斷崖大火則已成為洛杉磯史上最嚴重火災，至少1000棟建物遭到焚毀。

位於好萊塢山莊的「日落火災」燃燒面積8日在短短幾分鐘內擴展至約8公頃。（路透社）

數家好萊塢片廠已暫停拍戲，環球影業（Universal Studios）也關閉位於巴沙迪納（Pasadena）和太平洋斷崖（Pacific Palisades）之間的主題樂園。

家庭劇「這就是我們」（This Is Us）女星曼蒂摩兒（Mandy Moore）、男星凱瑞艾文斯（Cary Elwes）和名媛芭莉絲．希爾頓（Paris Hilton）等好萊塢明星的豪宅都傳出被毀。喜劇明星比利克里斯托（Billy Crystal）也在斷崖大火中痛失住了45年的房子。

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比利克里斯托在聲明稿中寫著：「我們在這裡撫養我們的孩子和孫子。我們的房子處處充滿了愛。美好的記憶不會被帶走。」

斷崖大火摧毀了可能有數百棟價值數以百萬美元計的豪宅，眼看將成為史上代價最昂貴的火災之一。據美國氣象預報公司AccuWeather估計，災損恐高達570億美元（約新台幣1兆8753億元）。（譯者：劉淑琴/核稿：張正芊）1140109

美國洛杉磯的豪宅區「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）火災，周邊區域的民眾駐足觀看。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年1月8日

洛杉磯郊區高級社區「太平洋斷崖」8日野火肆虐，車輛和房屋都被燒毀。（路透社）