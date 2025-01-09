洛杉磯野火延燒 雷納德向快艇告假照顧家人

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（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）由於洛杉磯野火肆虐區域就在美國職籃NBA快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）豪宅附近，他在今天晚上對陣金塊的比賽前離開丹佛，向球隊告假回到洛杉磯照顧家人。

路透社報導，雷納德在洛杉磯快艇總教練泰隆．魯（Tyronn Lue）支持下暫時離隊，以便照顧家人並處理房屋問題。

泰隆．魯在開賽前對雷納德表示：「你一定要照顧好家裡…我百分之百支持你。回去看看家人與小孩，確保他們一切安好。」

「然後雷納德回隊了，他的家人一切安好，所以我既高興也很感謝。」

雷納德於2021年在洛杉磯「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）區購買一座價值1700萬美元的豪宅。消防官員說，當地有1000棟建築物遭最近肆虐的洛杉磯野火摧毀。

雷納德在讓右膝傷勢復原時，錯過本賽季的前34場比賽。快艇4日擊敗亞特蘭大老鷹，他全場拿12分；6日晚間敗給明尼蘇達灰狼，雷納德進帳8分。

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金塊方面，主將約基奇（Nikola Jokic）今天將連續第二場因病缺陣，但不是感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。金塊昨天以106比118敗給波士頓塞爾蒂克時，約基奇就沒有上場。

約基奇上個球季拿下最有價值球員，目前在得分（場均30.5分）與助攻（場均9.7次）均名列聯盟第2；同時在籃板方面以場均13個排名第3。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1140109