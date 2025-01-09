奧斯卡風向球 演員工會獎「魔法壞女巫」獲5項提名

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）有「奧斯卡風向球」之稱的美國演員工會獎今天公布入圍名單，改編自百老匯音樂劇的電影「魔法壞女巫」（Wicked）獨領風騷，囊括5項提名。

稍早在金球獎大放異彩的「粗獷派建築師」（The Brutalist）僅入圍一項，好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）的「瑪麗亞」（Maria）則鎩羽而歸。

「魔法壞女巫」囊括美國演員工會獎（Screen Actors Guild Awards, SAG）最大獎電影類最佳卡司，以及最佳女主角、最佳男配角和最佳特技演出獎等5項提名。

傳記片「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）獲得4項提名，6日金球獎大贏家「毒王女人夢」（Emilia Perez）入圍3項。

主辦單位宣布，「魔法壞女巫」、「巴布狄倫：搖滾詩人」、「毒王女人夢」將與同獲3項提名的坎城影展寵兒「艾諾拉」（Anora），以及宗教驚悚片「教宗祕密會議」（Conclave）爭奪最佳卡司獎。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

劇情講述匈牙利裔猶太建築師在納粹大屠殺中倖存，並移居美國展開新生活的「粗獷派建築師」，僅獲一項提名。

演員工會獎是由好萊塢演員投票選出。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1140109