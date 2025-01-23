奧斯卡入圍名單揭曉在即 主要獎項預測搶先看

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（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）受到美國加州洛杉磯野火影響，第97屆奧斯卡金像獎入圍名單延至美東時間23日上午8時30分（台灣時間23日晚間9時30分）在線上公布。頒獎典禮則仍將於美國時間3月2日舉行。

以下是多媒體娛樂新聞「好萊塢報導」（Hollywood Reporter）針對幾個主要獎項所做出的入圍名單預測：

最佳影片獎

「粗獷派建築師」（The Brutalist）、「秘密會議」（Conclave）、「艾諾拉」（Anora）這3片不僅幾乎鐵定入圍最佳影片獎，也是最有希望抱走小金人的強片。

「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）、「璀璨女人夢」（Emilia Perez）、「沙丘：第二部」（Dune: Part Two）和「魔法壞女巫」（Wicked）也獲各界看好闖進入圍名單。

至於誰能拿下最佳影片獎10強最後幾個位置，好萊塢報導預測，「尼克男孩 」（Nickel Boys）、「懼裂」（The Substance）、「辛辛監獄劇團」（Sing Sing）、「9月5日」（September 5）以及「跳痛之旅」（A Real Pain）都有機會入列，但最後上台領獎的難度極高。

最佳導演獎

「粗獷派建築師」、「艾諾拉」和「秘密會議」既然最被看好入圍最佳影片獎，執導筒的布雷迪寇貝特（Brady Corbet）、西恩貝克（Sean Baker）和愛德華柏格（Edward Berger）自然也是入圍最佳導演獎的前3人選。

對其他競爭對手來說，他們都有入圍的價值，但他們的奧斯卡之路恐怕都非康莊大道，包括「懼裂」的柯洛里法吉特（Coralie Fargeat）、「璀璨女人夢」的賈克歐迪亞（Jacques Audiard）、「沙丘：第二部」的丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）和「尼克男孩」的瑞梅爾羅斯（RaMell Ross）。

最佳男主角獎

最看好角逐影帝的，依舊是分別來自「粗獷派建築師」和「秘密會議」的亞卓安布洛迪（Adrien Brody）和雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）。

「辛辛監獄劇團」的科爾曼多明哥（Colman Domingo）、「巴布狄倫：搖滾詩人」的提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）和「酷兒」（Queer）的丹尼爾克雷格（Daniel Craig）也都看好入圍本屆最佳男主角獎。

塞巴斯汀史坦（Sebastian Stan）也可能以「狂人法則」（The Apprentice）或「非常男人」（A Different Man）入圍，但他同時以這兩部片在這個獎項拿下兩席的可能性不高。

最佳女主角獎

目前最有影后相的雖然是「艾諾拉」的麥琪麥迪遜（Mikey Madison）和「懼裂」的黛咪摩兒（Demi Moore），不過還有幾位女星後勢看漲，包括「我仍在此」（I'm Still Here）的費南妲托雷斯（Fernanda Torres）。

「魔法壞女巫」的辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）、「璀璨女人夢」的卡拉加斯康（Karla Sofia Gascon）、「殘酷的真相」（Hard Truths）的瑪麗安娜珍巴提斯特（Marianne Jean-Baptiste）、「最後的歌舞女郎」（The Last Showgirl）的潘蜜拉安德森（Pamela Anderson）和「瑪麗亞」（Maria）的安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）也都有希望。

最佳男配角獎

基倫克金（Kieran Culkin）已憑藉「跳痛之旅」在多個重要獎項入圍最佳男配角獎，並在金球獎頒獎典禮勝出。要打斷他這股氣勢的，目前只有「巴布狄倫：搖滾詩人」的艾德華諾頓（Edward Norton）、「艾諾拉」的尤里鮑里索夫（Yura Borisov），或「粗獷派建築師」的蓋皮爾斯（Guy Pearce）。

至於誰能擠進奧斯卡最佳男配角獎入圍名單最後一席？好萊塢報導直指可能是5搶1的戰局，包括「狂人法則」的傑瑞米史壯（Jeremy Strong）、「辛辛監獄劇團」（Sing Sing）的克拉倫斯麥克林（Clarence Maclin）、「神鬼戰士II」（Gladiator II）的丹佐華盛頓（Denzel Washington），也別忘了還有「魔法壞女巫」的喬納森貝利（Jonathan Bailey）。

最佳女配角獎

「璀璨女人夢」的柔伊莎達娜（Zoe Saldana）幾乎鐵定會入圍最佳女配角獎，與她同台演出的席琳娜（Selena Gomez）則要看有沒有這個運氣。

其他入圍機會濃厚的還有「魔法壞女巫」的亞莉安娜（Ariana Grande）以及「秘密會議」的伊莎貝拉羅塞里尼（Isabella Rossellini）。

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「鋼琴課」（The Piano Lesson）的丹妮兒戴德維勒（Danielle Deadwyler）、「懼裂」的瑪格麗特庫利（Margaret Qualley），以及「巴布狄倫：搖滾詩人」的摩妮卡巴巴羅（Monica Barbaro）也可能獲得青睞。

而2023年「以媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）喜抱小金人的潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis），今年也有機會再以「最後的歌舞女郎」叩關。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1140123