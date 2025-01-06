金球獎國際化 「毒王女人夢」「粗獷派建築師」大贏家[影]

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（中央社加州比佛利山5日綜合外電報導）超現實毒品犯罪音樂喜劇「毒王女人夢」和史詩移民劇「粗獷派建築師」成為本屆金球獎大贏家。金球獎是好萊塢頒獎季第一個主要獎項，而今天盛會的贏家十分國際化。

法新社報導，法國導演賈克歐迪亞（Jacques Audiard）以墨西哥為背景的「毒王女人夢」（Emilia Perez）拿下4獎，包括音樂或喜劇類最佳影片；「粗獷派建築師」（The Brutalist）則是勇奪劇情類最佳影片獎，領銜演出的亞卓安布洛迪（Adrien Brody）在劇中飾演1名在大屠殺倖存並移民美國的匈牙利猶太裔建築師的角色登上影帝。

影片來源：Golden Globes

「毒王女人夢」另摘最佳非英語片獎、最佳原創歌曲獎，卡司之一的柔伊莎達娜（Zoe Saldana）更擊敗同台演出的席琳娜葛梅茲（Selena Gomez）等競爭對手，獲頒最佳女配角獎。

今天對「粗獷派建築師」來說也是豐收的一晚，證明超過200分鐘的片長並不構成問題，讓布雷迪寇貝特（Brady Corbet）一舉拿下最佳導演獎肯定。

主演該片的亞卓安布洛迪20多年前以「戰地琴人」（The Pianist）成為奧斯卡獎最年輕影帝之後，今天再獲金球獎劇情類最佳男主角獎肯定，象徵事業東山再起。

他說：「不久之前，有段時間我以為自己再也無法擁有這樣的一刻。」

今晚最大的冷門之一，是巴西影星費南妲托雷斯（Fernanda Torres）以「我仍在此」（I'm Still Here）抱走劇情類最佳女主角獎。

而今晚最轟動的「東山再起」事蹟，則非黛咪摩兒（Demi Moore）莫屬。她憑藉諷刺且以怪誕方式刻劃社會對女性投射年紀壓力的恐怖片「懼裂」（The Substance），榮獲音樂喜劇類最佳女主角獎。

黛咪摩兒過去以「第六感生死戀」（Ghost）紅極一時，現年62歲的她今天接過獎座時說，數十年前，好萊塢曾有製片人當面說她是「爆米花女星」。

她說：「我當時真信，我相信（這位製片人的話），多年下來將我吞噬。」她說，但「我接到『懼裂』這個神奇、大膽、勇氣十足、跳脫傳統、精采絕倫的劇本，而宇宙告訴我，我還沒玩完呢」。

而本屆最佳動畫片獎也很國際化，頒給了拉脫維亞的「喵的奇幻漂流」（Flow）。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1140106

影片來源：Golden Globes

影片來源：ONE Media