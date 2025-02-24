美國演員工會獎 提摩西夏勒梅稱帝黛咪摩兒封后

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（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）美國演員工會獎今天舉行頒獎典禮，在好萊塢頒獎季壓軸的奧斯卡金像獎登場前1週將最大獎頒給「秘密會議」，「巴布狄倫：搖滾詩人」的提摩西夏勒梅則爆冷登上影帝寶座。

美國演員工會獎最大獎是最佳卡司獎，地位相當於「最佳影片獎」，得獎者揭曉後，參加演出「秘密會議」（Conclave）的雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）、史丹利圖奇（Stanley Tucci）、約翰李斯高（John Lithgow）和伊莎貝拉羅塞里尼（Isabella Rossellini）開心上台領獎。

鑒於這部片不久前也在英國影藝學院電影獎（BAFTA awards）大放異彩，如今再獲美國演員工會獎加持，有可能在美國時間3月2日登場的奧斯卡頒獎典禮一舉拿下最佳影片獎。

今晚盛會最讓人跌破眼鏡的，莫過於「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）的提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）抱走最佳男主角獎殊榮。

今天之前，「粗獷派建築師」（The Brutalist）的亞卓安布洛迪（Adrien Brody）幾乎包辦今年頒獎季各大典禮的影帝獎，如今殺出了提摩西夏勒梅這個程咬金，代表著奧斯卡獎頒獎典禮當天還可能再爆冷門。

黛咪摩兒（Demi Moore）今天以「懼裂」（The Substance）抱回最佳女主角獎，她上台時說，表演「改變了我的生命，因為它讓我有了意義，有了目的，也有了方向，因為我從小獨自打拚，沒有人生的藍圖」。

老牌女星珍芳達（Jane Fonda）今天獲頒終身成就獎時，將大多時間花在疾呼好萊塢「抵抗」目前的美國政治狀態。

她警告：「很多人會因為眼下的情勢，以及即將來臨的事而受到重創。」

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她雖然沒有直接提到美國總統川普的名字，但點出塞巴斯汀史坦（Sebastian Stan）在電影「狂人法則」（The Apprentice）中扮演川普的表現。

珍芳達把目前局勢與1950年代的麥卡錫主義（McCarthyism）相比較。她說：「今天，記得一件事是有幫助的…好萊塢負隅頑抗。」（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1140224